13 июля 2023

Проект реконструкции старейшего пермского ТЦ не прошел экспертизу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, цум
ЦУМ остается в прежнем облике Фото:

Идея нового владельца пермского ЦУМа и архитекторов по преобразованию торгового центра получила отрицательное заключение экспертов. Ранее сообщалось, что из магазина сделают арт-кластер, а на крыше оборудуют смотровую площадку.

«Проектная документация на реконструкцию ЦУМа в Перми получила отрицательное заключение экспертизы», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации. Готовила проект ООО «Проектстройсервис».

В 2022 году владелец ЦУМа Александр Кириленко заявил, что намерен обновить его облик. На крыше планировалось организовать смотровую площадку и кафе. Торговый центр, по задумке, должен превратиться в арт-кластер, который объединит местные брендов. Во дворе хотели устроить амфитеатр и спортплощадку, где зимой бы работал каток.

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Идея нового владельца пермского ЦУМа и архитекторов по преобразованию торгового центра получила отрицательное заключение экспертов. Ранее сообщалось, что из магазина сделают арт-кластер, а на крыше оборудуют смотровую площадку. «Проектная документация на реконструкцию ЦУМа в Перми получила отрицательное заключение экспертизы», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации. Готовила проект ООО «Проектстройсервис». В 2022 году владелец ЦУМа Александр Кириленко заявил, что намерен обновить его облик. На крыше планировалось организовать смотровую площадку и кафе. Торговый центр, по задумке, должен превратиться в арт-кластер, который объединит местные брендов. Во дворе хотели устроить амфитеатр и спортплощадку, где зимой бы работал каток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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