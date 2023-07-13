Проект реконструкции старейшего пермского ТЦ не прошел экспертизу

14 июля 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

ЦУМ остается в прежнем облике Фото: Сергей Русанов © URA.RU Идея нового владельца пермского ЦУМа и архитекторов по преобразованию торгового центра получила отрицательное заключение экспертов. Ранее сообщалось, что из магазина сделают арт-кластер, а на крыше оборудуют смотровую площадку. «Проектная документация на реконструкцию ЦУМа в Перми получила отрицательное заключение экспертизы», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации. Готовила проект ООО «Проектстройсервис». В 2022 году владелец ЦУМа Александр Кириленко заявил, что намерен обновить его облик. На крыше планировалось организовать смотровую площадку и кафе. Торговый центр, по задумке, должен превратиться в арт-кластер, который объединит местные брендов. Во дворе хотели устроить амфитеатр и спортплощадку, где зимой бы работал каток.

Идея нового владельца пермского ЦУМа и архитекторов по преобразованию торгового центра получила отрицательное заключение экспертов. Ранее сообщалось, что из магазина сделают арт-кластер, а на крыше оборудуют смотровую площадку. «Проектная документация на реконструкцию ЦУМа в Перми получила отрицательное заключение экспертизы», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации. Готовила проект ООО «Проектстройсервис». В 2022 году владелец ЦУМа Александр Кириленко заявил, что намерен обновить его облик. На крыше планировалось организовать смотровую площадку и кафе. Торговый центр, по задумке, должен превратиться в арт-кластер, который объединит местные брендов. Во дворе хотели устроить амфитеатр и спортплощадку, где зимой бы работал каток.