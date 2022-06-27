На крыше старейшего ТЦ Перми хотят обустроить смотровую площадку

Здание ЦУМа хотят сделать более современным и привлекательным для посетителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский бизнесмен Александр Кириленко намерен обновить облик старейшего торгового центра Перми «ЦУМ», который предприниматель выкупил в собственность около года назад у группы компаний «ЭКС». Торговые площади хотят превратить в универмаг, изменить зоны фуд-корта, а также обустроить на крыше здания смотровую площадку.

«По словам Александра Кириленко, ЦУМ сохранит свое торговое назначение, изменения коснутся его внешнего и внутреннего пространства, распределения зон и благоустройства. Объект планируется сделать более современным и привлекательным для туристов и жителей города», — сообщает «Коммерсант — Прикамье».

По данным издания, после реконструкции посетители ЦУМа смогут подниматься на крышу на специально установленных лифтах. На крыше организуют смотровую площадку с видом на город, а кроме того, парк пермского периода и кафе. С внутренней стороны здания будет обустроена парковка на 60 мест. Владелец ЦУМа не уточнил сроки реновации, однако отметил, что проект может быть реализован примерно через год.

Здание ЦУМа на перекрестке улицы Ленина и Комсомольского проспекта площадью 11,4 тысячи кв. м., было построено в 1964 году. В 1999 году объект перешел в собственность группы компаний «Экс», принадлежащей экс-губернатору Пермского края Олегу Чиркунову. Весной прошлого года ЦУМ был продан совладельцу ТЦ «Айсберг» и «Айсберг-Модерн» Александру Кириленко.