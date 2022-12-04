Из старейшего пермского ТЦ хотят сделать арт-пространство

В Перми архитекторы предложили вариант преображения ЦУМа

05 декабря 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

ЦУМ ждет реконструкция Фото: Сергей Русанов © URA.RU После реконструкции здания пермского ЦУМа здесь может разместиться арт-кластер, также ТЦ должен стать местом объединения местных брендов. Такую концепцию развития предложило бюро Value и архитектор Влад Александров. «В создании арт-кластера должны участвовать пермские дизайнеры, архитекторы, создатели брендов одежды и рестораторы. ЦУМ должен преобразиться усилиями пермских брендов, которые перепроектируют это место для себя, полагают разработчики», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на бюро Value. Что касается самого здания, то с него предлагают убрать рекламу арендаторов и рисунки пермского звериного стиля. Во дворе ТЦ хотят устроить амфитеатр и спортплощадку, где зимой будет работать каток. Ранее URA.RU рассказывало, что новый владелец ЦУМа Александр Кириленко планирует обустроить на крыше здания смотровую площадку. ЦУМ в Перми был построен в 1964 году. В 1999 году его приобрела ГК «Экс», бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова. Весной 2021 года ЦУМ был продан совладельцу ТЦ «Айсберг» и «Айсберг-Модерн» Александру Кириленко.

После реконструкции здания пермского ЦУМа здесь может разместиться арт-кластер, также ТЦ должен стать местом объединения местных брендов. Такую концепцию развития предложило бюро Value и архитектор Влад Александров. «В создании арт-кластера должны участвовать пермские дизайнеры, архитекторы, создатели брендов одежды и рестораторы. ЦУМ должен преобразиться усилиями пермских брендов, которые перепроектируют это место для себя, полагают разработчики», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на бюро Value. Что касается самого здания, то с него предлагают убрать рекламу арендаторов и рисунки пермского звериного стиля. Во дворе ТЦ хотят устроить амфитеатр и спортплощадку, где зимой будет работать каток. Ранее URA.RU рассказывало, что новый владелец ЦУМа Александр Кириленко планирует обустроить на крыше здания смотровую площадку. ЦУМ в Перми был построен в 1964 году. В 1999 году его приобрела ГК «Экс», бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова. Весной 2021 года ЦУМ был продан совладельцу ТЦ «Айсберг» и «Айсберг-Модерн» Александру Кириленко.