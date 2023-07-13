13 июля 2023

Пермский полицейский торговал паспортными данными

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полициейский, шеврон полиция
В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело Фото:

Майор пермской полиции занимался продажей паспортных данных. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил telegram-канал Ural Mash.

«На пермского 33-летнего полицейского завели три уголовных дела. За незаконный доступ к конфиденциальной информации, за использование служебного положения и за взятку. Во время допроса он рассказал, что документы брал из базы „Российский паспорт“», — говорится в посте telegram-канала.

По данным Ural Mash, полицейский брал за разглашение данных 13 тысяч рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил.

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Майор пермской полиции занимался продажей паспортных данных. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил telegram-канал Ural Mash. «На пермского 33-летнего полицейского завели три уголовных дела. За незаконный доступ к конфиденциальной информации, за использование служебного положения и за взятку. Во время допроса он рассказал, что документы брал из базы „Российский паспорт“», — говорится в посте telegram-канала. По данным Ural Mash, полицейский брал за разглашение данных 13 тысяч рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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