Пермский полицейский торговал паспортными данными

В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело
Майор пермской полиции занимался продажей паспортных данных. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил telegram-канал Ural Mash.
«На пермского 33-летнего полицейского завели три уголовных дела. За незаконный доступ к конфиденциальной информации, за использование служебного положения и за взятку. Во время допроса он рассказал, что документы брал из базы „Российский паспорт“», — говорится в посте telegram-канала.
По данным Ural Mash, полицейский брал за разглашение данных 13 тысяч рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил.
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