В центре Перми бывший статусный силовик открыл стрельбу из снайперской винтовки

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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , следственный комитет
Экс-силовик хотел попасть в ночной клуб, но его не пустили Фото:

Бывший заместитель руководителя районного следственного отдела СУ СК по Пермскому краю открыл стрельбу из снайперской охотничьей винтовки в Ленинском районе Перми. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Летом этого года бывший замруководителя следственного отдела хотел посетить ночной клуб в Ленинском районе Перми. Экс-силовика не пустили в заведение из-за сильного алкогольного опьянения. Тогда он достал снайперский охотничий карабин „Тигр“ и открыл стрельбу прямо на улицах города», — рассказал собеседник агентства.

По информации другого источника в правоохранительных органах, сейчас заканчивается срок проверки по данному происшествию. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего следователя, который после увольнения стал работать адвокатом. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил.

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Бывший заместитель руководителя районного следственного отдела СУ СК по Пермскому краю открыл стрельбу из снайперской охотничьей винтовки в Ленинском районе Перми. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Летом этого года бывший замруководителя следственного отдела хотел посетить ночной клуб в Ленинском районе Перми. Экс-силовика не пустили в заведение из-за сильного алкогольного опьянения. Тогда он достал снайперский охотничий карабин „Тигр“ и открыл стрельбу прямо на улицах города», — рассказал собеседник агентства. По информации другого источника в правоохранительных органах, сейчас заканчивается срок проверки по данному происшествию. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего следователя, который после увольнения стал работать адвокатом. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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