В центре Перми бывший статусный силовик открыл стрельбу из снайперской винтовки

14 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Экс-силовик хотел попасть в ночной клуб, но его не пустили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший заместитель руководителя районного следственного отдела СУ СК по Пермскому краю открыл стрельбу из снайперской охотничьей винтовки в Ленинском районе Перми. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Летом этого года бывший замруководителя следственного отдела хотел посетить ночной клуб в Ленинском районе Перми. Экс-силовика не пустили в заведение из-за сильного алкогольного опьянения. Тогда он достал снайперский охотничий карабин „Тигр“ и открыл стрельбу прямо на улицах города», — рассказал собеседник агентства. По информации другого источника в правоохранительных органах, сейчас заканчивается срок проверки по данному происшествию. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего следователя, который после увольнения стал работать адвокатом. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил.

Бывший заместитель руководителя районного следственного отдела СУ СК по Пермскому краю открыл стрельбу из снайперской охотничьей винтовки в Ленинском районе Перми. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Летом этого года бывший замруководителя следственного отдела хотел посетить ночной клуб в Ленинском районе Перми. Экс-силовика не пустили в заведение из-за сильного алкогольного опьянения. Тогда он достал снайперский охотничий карабин „Тигр“ и открыл стрельбу прямо на улицах города», — рассказал собеседник агентства. По информации другого источника в правоохранительных органах, сейчас заканчивается срок проверки по данному происшествию. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего следователя, который после увольнения стал работать адвокатом. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил.