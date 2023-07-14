Мэр Соликамска вручил награду жене погибшего на СВО десантника

14 июля 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Евгений Самоуков выразил семье соболезнования вдове погибшего бойца Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Соликамска (Пермский край) Евгений Самоуков вручил Наталье Демышевой Орден Мужества, которым посмертно наградили ее мужа Алексея. Как рассказал Самоуков, Алексей Демышев погиб на спецоперации, спасая боевого товарища. «Наш земляк награжден Орденом Мужества посмертно. Ценой своей жизни Алексей Анатольевич выполнил воинский долг и спас молодого сослуживца», — написал глава Соликамска в Telegram. Вдова бойца рассказала, что Алексей ранее служил в десантных войсках. Девизу «Никто, кроме нас!» он был верен, поэтому решил отправиться на СВО.

Мэр Соликамска (Пермский край) Евгений Самоуков вручил Наталье Демышевой Орден Мужества, которым посмертно наградили ее мужа Алексея. Как рассказал Самоуков, Алексей Демышев погиб на спецоперации, спасая боевого товарища. «Наш земляк награжден Орденом Мужества посмертно. Ценой своей жизни Алексей Анатольевич выполнил воинский долг и спас молодого сослуживца», — написал глава Соликамска в Telegram. Вдова бойца рассказала, что Алексей ранее служил в десантных войсках. Девизу «Никто, кроме нас!» он был верен, поэтому решил отправиться на СВО.