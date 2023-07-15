В Челябинской области полицейские изъяли у жителя деревни почти килограмм пороха

16 июля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

В отношении 51-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Снежинске (Челябинская область) полицейские обнаружили и изъяли у жителя деревни 800 граммов пороха. Мужчина хранил его без цели дальнейшего использования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Около 800 граммов пороха, упакованного в металлические, стеклянные и картонные емкости, сотрудники полиции обнаружили в одном из нежилых помещений деревни Ключи Снежинского городского округа. Подозреваемый признался, что приобрел его незаконно и хранил без цели дальнейшего использования», — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области. В отношении 51-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Порох полицейские у мужчины изъяли. Ранее полицейские задержали челябинца, хранившего дома арсенал оружия. Склад был обнаружен в Усть-Катаве дома у местного жителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, у мужчины изъяли пистолет, несколько ружей и патроны.

В Снежинске (Челябинская область) полицейские обнаружили и изъяли у жителя деревни 800 граммов пороха. Мужчина хранил его без цели дальнейшего использования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Около 800 граммов пороха, упакованного в металлические, стеклянные и картонные емкости, сотрудники полиции обнаружили в одном из нежилых помещений деревни Ключи Снежинского городского округа. Подозреваемый признался, что приобрел его незаконно и хранил без цели дальнейшего использования», — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области. В отношении 51-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Порох полицейские у мужчины изъяли. Ранее полицейские задержали челябинца, хранившего дома арсенал оружия. Склад был обнаружен в Усть-Катаве дома у местного жителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, у мужчины изъяли пистолет, несколько ружей и патроны.