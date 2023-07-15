В Челябинской области полицейские изъяли у жителя деревни почти килограмм пороха

В Снежинске (Челябинская область) полицейские обнаружили и изъяли у жителя деревни 800 граммов пороха. Мужчина хранил его без цели дальнейшего использования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
«Около 800 граммов пороха, упакованного в металлические, стеклянные и картонные емкости, сотрудники полиции обнаружили в одном из нежилых помещений деревни Ключи Снежинского городского округа. Подозреваемый признался, что приобрел его незаконно и хранил без цели дальнейшего использования», — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В отношении 51-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Порох полицейские у мужчины изъяли.
Ранее полицейские задержали челябинца, хранившего дома арсенал оружия. Склад был обнаружен в Усть-Катаве дома у местного жителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, у мужчины изъяли пистолет, несколько ружей и патроны.
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