15 июля 2023
14 июля 2023

В Челябинской области полицейские изъяли у жителя деревни почти килограмм пороха

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, полиция
В отношении 51-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ Фото:

В Снежинске (Челябинская область) полицейские обнаружили и изъяли у жителя деревни 800 граммов пороха. Мужчина хранил его без цели дальнейшего использования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Около 800 граммов пороха, упакованного в металлические, стеклянные и картонные емкости, сотрудники полиции обнаружили в одном из нежилых помещений деревни Ключи Снежинского городского округа. Подозреваемый признался, что приобрел его незаконно и хранил без цели дальнейшего использования», — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении 51-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Порох полицейские у мужчины изъяли.

Ранее полицейские задержали челябинца, хранившего дома арсенал оружия. Склад был обнаружен в Усть-Катаве дома у местного жителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, у мужчины изъяли пистолет, несколько ружей и патроны.

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В Снежинске (Челябинская область) полицейские обнаружили и изъяли у жителя деревни 800 граммов пороха. Мужчина хранил его без цели дальнейшего использования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Около 800 граммов пороха, упакованного в металлические, стеклянные и картонные емкости, сотрудники полиции обнаружили в одном из нежилых помещений деревни Ключи Снежинского городского округа. Подозреваемый признался, что приобрел его незаконно и хранил без цели дальнейшего использования», — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области. В отношении 51-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Порох полицейские у мужчины изъяли. Ранее полицейские задержали челябинца, хранившего дома арсенал оружия. Склад был обнаружен в Усть-Катаве дома у местного жителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, у мужчины изъяли пистолет, несколько ружей и патроны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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