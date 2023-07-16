Представитель Зеленского рассказала о планах выгнать из Крыма до 800 тысяч россиян

17 июля 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Россияне будут подвергнуты «принудительному выдворению», заявила Ташева Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти хотят выдворить до 800 тысяч россиян из Крыма после его захвата. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева. Она отметил, что именно столько человек приехали на полуостров с 2014 года и все они будут подвергнуты «принудительному выдворению». «До 800 тысяч россиян переехали в Крым с 2014 года. Все те россияне, которые въехали будут подлежать „принудительному выдворению“» — заявила Ташева газете Newsweek. Также она отметила, что Киев планирует внести в «черный список» около 10 тысяч украинцев за сотрудничество с РФ. Ранее Зеленский неоднократно заявлял желании Киева вернуть Крым в состав Украины. По его словам, киевские власти готовы пойти на переговоры с РФ, если речь пойдет о передаче Крыма Украине. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов сообщил, что украинскому лидер необходимо умерить свои аппетиты в отношении полуострова. Он заявил, что Крым всегда был частью РФ.

Украинские власти хотят выдворить до 800 тысяч россиян из Крыма после его захвата. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева. Она отметил, что именно столько человек приехали на полуостров с 2014 года и все они будут подвергнуты «принудительному выдворению». «До 800 тысяч россиян переехали в Крым с 2014 года. Все те россияне, которые въехали будут подлежать „принудительному выдворению“» — заявила Ташева газете Newsweek. Также она отметила, что Киев планирует внести в «черный список» около 10 тысяч украинцев за сотрудничество с РФ. Ранее Зеленский неоднократно заявлял желании Киева вернуть Крым в состав Украины. По его словам, киевские власти готовы пойти на переговоры с РФ, если речь пойдет о передаче Крыма Украине. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов сообщил, что украинскому лидер необходимо умерить свои аппетиты в отношении полуострова. Он заявил, что Крым всегда был частью РФ.