Директора челябинской школы наказали из-за письма об ученике

Директор школы раскрыл в письме персональные данные ученика без согласия мамы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске директор школы заплатит штраф за отправку письма с персональными данными ученика в министерство и по месту работы матери несовершеннолетнего. О том, что он привлечен к административной ответственности, URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Директор направил информацию по месту работы матери ученика и в одно из министерств региона. В письме были персональные данные о жизни шестиклассника и его семьи. На основании постановления прокурора мировым судьей директор привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 13.11 КоАП (обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных)», — заявили в ведомстве.

Причиной отправки письма стало постоянное нарушение дисциплины и порча школьного имущества. Директор указал сведения о личной жизни семьи, дату рождения, адрес проживания. В письме также была информация о постановке на учет в ПДН и школе. Работодателю сведения передали без согласия родителей.