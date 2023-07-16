16 июля 2023

Директора челябинской школы наказали из-за письма об ученике

© Служба новостей «URA.RU»
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Кадетская школа. Курган, учебный класс, кадетский класс, парты
Директор школы раскрыл в письме персональные данные ученика без согласия мамы Фото:

В Челябинске директор школы заплатит штраф за отправку письма с персональными данными ученика в министерство и по месту работы матери несовершеннолетнего. О том, что он привлечен к административной ответственности, URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Директор направил информацию по месту работы матери ученика и в одно из министерств региона. В письме были персональные данные о жизни шестиклассника и его семьи. На основании постановления прокурора мировым судьей директор привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 13.11 КоАП (обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных)», — заявили в ведомстве.

Причиной отправки письма стало постоянное нарушение дисциплины и порча школьного имущества. Директор указал сведения о личной жизни семьи, дату рождения, адрес проживания. В письме также была информация о постановке на учет в ПДН и школе. Работодателю сведения передали без согласия родителей.

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В Челябинске директор школы заплатит штраф за отправку письма с персональными данными ученика в министерство и по месту работы матери несовершеннолетнего. О том, что он привлечен к административной ответственности, URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Директор направил информацию по месту работы матери ученика и в одно из министерств региона. В письме были персональные данные о жизни шестиклассника и его семьи. На основании постановления прокурора мировым судьей директор привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 13.11 КоАП (обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных)», — заявили в ведомстве. Причиной отправки письма стало постоянное нарушение дисциплины и порча школьного имущества. Директор указал сведения о личной жизни семьи, дату рождения, адрес проживания. В письме также была информация о постановке на учет в ПДН и школе. Работодателю сведения передали без согласия родителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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