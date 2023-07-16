У нового главы пермского ГУФСИН появился новый зам

Заместителем главы ГУФСИН по Пермскому краю назначена Анна Панфилова

17 июля 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Анна Панфилова работает в уголовно-исполнительной системе с 2001 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В структуре Главного управления ФСИН по Пермскому краю появился четвертый заместитель руководителя ведомства. Им стала полковник внутренней службы Анна Панфилова. Информация размещена на сайте краевого ГУФСИН. «Панфилова Анна Владимировна, полковник внутренней службы. Назначена заместителем начальника ГУ ФСИН по Пермскому краю 26 июня 2023 года», — указано на сайте. Панфилова родом из Тамбова. В структурах уголовно-исполнительной системы она работает с 2001 года. Последние годы силовик замещала должность начальника федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по Пермскому краю». URA.RU писало, что управление в Пермском крае возглавил генерал-майор внутренней службы Леонид Мустайкин, до этого работавший на аналогичной должности в УФСИН по республике Мордовия. 14 июля Мустайкин был представлен личному составу.

В структуре Главного управления ФСИН по Пермскому краю появился четвертый заместитель руководителя ведомства. Им стала полковник внутренней службы Анна Панфилова. Информация размещена на сайте краевого ГУФСИН. «Панфилова Анна Владимировна, полковник внутренней службы. Назначена заместителем начальника ГУ ФСИН по Пермскому краю 26 июня 2023 года», — указано на сайте. Панфилова родом из Тамбова. В структурах уголовно-исполнительной системы она работает с 2001 года. Последние годы силовик замещала должность начальника федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по Пермскому краю». URA.RU писало, что управление в Пермском крае возглавил генерал-майор внутренней службы Леонид Мустайкин, до этого работавший на аналогичной должности в УФСИН по республике Мордовия. 14 июля Мустайкин был представлен личному составу.