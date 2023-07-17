17 июля 2023

Заксобранию области предложат изменить статус Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания. Челябинск , депутаты зсо, голосование
Заксобрание Челябинской области уже подтвердило готовность начать соответствующую работу Фото:
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Организационный комитет по проведению публичных слушаний об изменении устава Челябинска предложит заксобранию региона внести правки в соответствующий областной закон. Эту информацию подтвердили URA.RU 18 июля в гордуме. Это станет очередным шагом к отмене муниципальной реформы в столице региона.

«Сегодня оргкомитет утвердит протокол публичных слушаний и направит его в закосбрание. Речь идет об изменении областных законов «Об осуществлении местного самоуправления в Челябинской городском округе» и «О статусе городского округа и статусе и границах внутригородских районов в составе Челябинского городского округа», — пояснили URA.RU думе.

Сами слушания прошли в Челябинске 12 июля. Их участники одобрили отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в городе в рамках экспериментальной реформы местного самоуправления с 2014 года. По словам главы комитета по законодательству областного парламента Анатолия Брагина, менять придется 40 законодательных актов регионального уровня.

В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.

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Организационный комитет по проведению публичных слушаний об изменении устава Челябинска предложит заксобранию региона внести правки в соответствующий областной закон. Эту информацию подтвердили URA.RU 18 июля в гордуме. Это станет очередным шагом к отмене муниципальной реформы в столице региона. «Сегодня оргкомитет утвердит протокол публичных слушаний и направит его в закосбрание. Речь идет об изменении областных законов «Об осуществлении местного самоуправления в Челябинской городском округе» и «О статусе городского округа и статусе и границах внутригородских районов в составе Челябинского городского округа», — пояснили URA.RU думе. Сами слушания прошли в Челябинске 12 июля. Их участники одобрили отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в городе в рамках экспериментальной реформы местного самоуправления с 2014 года. По словам главы комитета по законодательству областного парламента Анатолия Брагина, менять придется 40 законодательных актов регионального уровня. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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