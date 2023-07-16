16 июля 2023

Риелтор объяснил, как сэкономить на ипотеке в ХМАО за счет страховки

Риелтор Артамонов посоветовал жителям ХМАО экономить на ипотечном страховании
© Служба новостей «URA.RU»
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Риелторы советуют выбирать страховку в сторонних организациях Фото:

Чтобы сэкономить во время оформления ипотеки, риелторы советуют выбирать страховку в сторонних организациях, а не в банках, где выдается сам кредит. Собственные услуги страхования кредитные организации, как правило, продают по более высоким ценам. Об этом URA.RU рассказал риелтор компании «Этажи» в Сургуте Антон Артамонов.

«Часто банки предлагают свою страховку, которая в 95% случаев выходит прилично дороже, чем в сторонних компаниях. Помните, что ваше право — самостоятельно выбрать страховую (аккредитованную банком) и оформить полисы на наиболее выгодных условиях. В некоторых банках есть обязательное страхование титула, в других банках его нет, на этом, тоже, можно сэкономить», — поясняет Артамонов.

Еще один способ сэкономить на страховке — правильный выбор заемщика и созаемщика. «Чем меньше возраст, тем дешевле страховка. Кстати, женщинам страховка обходится дешевле, чем мужчинам», — добавляет риелтор.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО падает интерес к покупке зарубежного жилья. При этом на югорском рынке недвижимости также изменились тенденции строительства частных домов.

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Чтобы сэкономить во время оформления ипотеки, риелторы советуют выбирать страховку в сторонних организациях, а не в банках, где выдается сам кредит. Собственные услуги страхования кредитные организации, как правило, продают по более высоким ценам. Об этом URA.RU рассказал риелтор компании «Этажи» в Сургуте Антон Артамонов. «Часто банки предлагают свою страховку, которая в 95% случаев выходит прилично дороже, чем в сторонних компаниях. Помните, что ваше право — самостоятельно выбрать страховую (аккредитованную банком) и оформить полисы на наиболее выгодных условиях. В некоторых банках есть обязательное страхование титула, в других банках его нет, на этом, тоже, можно сэкономить», — поясняет Артамонов. Еще один способ сэкономить на страховке — правильный выбор заемщика и созаемщика. «Чем меньше возраст, тем дешевле страховка. Кстати, женщинам страховка обходится дешевле, чем мужчинам», — добавляет риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО падает интерес к покупке зарубежного жилья. При этом на югорском рынке недвижимости также изменились тенденции строительства частных домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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