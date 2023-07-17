Правительство узаконило жалобы россиян, которым отказали в приеме на службу по контракту

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Россияне могут обжаловать решение военного комиссариата, если они хотят служить в армии России по контракту Фото:

Теперь россияне могут пожаловаться на решение военного комиссариата, если их не пустили служить в армию России по контракту. Такое поставление выпустило правительство России.

«Настоящее положение устанавливает порядок <…> эксперимента по подаче обращений о несогласии обращений о несогласии с отдельными решениями, в отношении граждан России, изъявивших желание поступить на военную службу по контракту в армию России», — следует из постановления правительства. Отмечается, что жалобу можно подать на решение военного комиссара или военной комиссии.

Подать жалобу можно будет через портал «Госуслуги». Срок подачи заявления — не позднее 10-го рабочего дня со дня принятия решения. Военное ведомство рассмотрит обращение в течение семи рабочих дней. Данный эксперимент будет действовать с 17 июля.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 16 регионов России стали лидерами по набору контрактником. Среди них: Москва, Севастополь, республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, передает RT.

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Теперь россияне могут пожаловаться на решение военного комиссариата, если их не пустили служить в армию России по контракту. Такое поставление выпустило правительство России. «Настоящее положение устанавливает порядок <…> эксперимента по подаче обращений о несогласии обращений о несогласии с отдельными решениями, в отношении граждан России, изъявивших желание поступить на военную службу по контракту в армию России», — следует из постановления правительства. Отмечается, что жалобу можно подать на решение военного комиссара или военной комиссии. Подать жалобу можно будет через портал «Госуслуги». Срок подачи заявления — не позднее 10-го рабочего дня со дня принятия решения. Военное ведомство рассмотрит обращение в течение семи рабочих дней. Данный эксперимент будет действовать с 17 июля. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 16 регионов России стали лидерами по набору контрактником. Среди них: Москва, Севастополь, республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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