В Пермском крае глава округа сделал заявление после гибели школьницы, подожженной другом

Глава Октябрьского городского округа принес соболезнования семье пермской школьницы, подожженной другом

18 июля 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Мэр муниципалитета выразил соболезнования родным скончавшейся школьницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Октябрьского городского округа Пермского края Георгий Поезжаев принес соболезнования семье скончавшейся 16-летней школьницы, которую ранее поджег ее друг. Упоминая виновника трагедии, мэр муниципалитета также затронул тему воспитания молодежи. «Понятно, что мы должны искать глубину, причины вот таких действий среди людей, поскольку это не первый случай, в том числе и на нашей земле. Тут много раз еще надо будет всем обществом обсуждать, собираться, ну и, конечно же, как-то менять отношение к воспитанию подрастающего поколения. Что-то делали не так. Накормили, одели, а что-то человеческое у нас сбой дает. Сегодня слова соболезнования родным [погибшей девочки], ну и предупреждение, что нам надо что-то делать», — передает слова Георгия Поезжаева портал 59.RU. О нападении на школьницу стало известно 8 июля. Машинист поезда обнаружил ее обгоревшее тело рядом с железнодорожными путями и вызвал экстренные службы. По подозрению в поджоге девушки задержали ее знакомого — 16-летнего местного подростка. В течение 10 дней пермские врачи боролись за жизнь школьницы, но она в итоге скончалась в больнице. Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Глава Октябрьского городского округа Пермского края Георгий Поезжаев принес соболезнования семье скончавшейся 16-летней школьницы, которую ранее поджег ее друг. Упоминая виновника трагедии, мэр муниципалитета также затронул тему воспитания молодежи. «Понятно, что мы должны искать глубину, причины вот таких действий среди людей, поскольку это не первый случай, в том числе и на нашей земле. Тут много раз еще надо будет всем обществом обсуждать, собираться, ну и, конечно же, как-то менять отношение к воспитанию подрастающего поколения. Что-то делали не так. Накормили, одели, а что-то человеческое у нас сбой дает. Сегодня слова соболезнования родным [погибшей девочки], ну и предупреждение, что нам надо что-то делать», — передает слова Георгия Поезжаева портал 59.RU. О нападении на школьницу стало известно 8 июля. Машинист поезда обнаружил ее обгоревшее тело рядом с железнодорожными путями и вызвал экстренные службы. По подозрению в поджоге девушки задержали ее знакомого — 16-летнего местного подростка. В течение 10 дней пермские врачи боролись за жизнь школьницы, но она в итоге скончалась в больнице. Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.