Пермский аэропорт усилил меры безопасности из-за неизвестной болезни

18 июля 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Причиной усиления санитарно-карантинного контроля послужила вспышка неизвестной болезни в египетской провинции Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермском аэропорту усилен санитарно-карантинный контроль рейсов, прибывающих из Египта. Причиной послужили случаи неизвестного заболевания, зафиксированные в египетской провинции Кена. Симптомы болезни схожи с лихорадкой денге. «В Большом Савино усилен санитарно-карантинный контроль рейсов, прибывающих из Египта. Еженедельно в Пермь прибывают рейсы из Хургады и Шарм-эш-Шейха. После возвращения из страны пребывания и в случае ухудшения состояния нужно обязательно обратиться к врачу, сообщив ему о месте путешествия», — сообщается на сайте краевого управления Роспотребнадзора. Уточняется, что лихорадка денге широко распространена в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Основными переносчиками инфекции являются комары Aedes aegypti. В Роспотребнадзоре предупреждают пермяков, планирующих отдых в Египте, о мерах предосторожности. Находясь в этой стране, нужно носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, а также применять аэрозоли, отпугивающие и уничтожающие насекомых.

В пермском аэропорту усилен санитарно-карантинный контроль рейсов, прибывающих из Египта. Причиной послужили случаи неизвестного заболевания, зафиксированные в египетской провинции Кена. Симптомы болезни схожи с лихорадкой денге. «В Большом Савино усилен санитарно-карантинный контроль рейсов, прибывающих из Египта. Еженедельно в Пермь прибывают рейсы из Хургады и Шарм-эш-Шейха. После возвращения из страны пребывания и в случае ухудшения состояния нужно обязательно обратиться к врачу, сообщив ему о месте путешествия», — сообщается на сайте краевого управления Роспотребнадзора. Уточняется, что лихорадка денге широко распространена в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Основными переносчиками инфекции являются комары Aedes aegypti. В Роспотребнадзоре предупреждают пермяков, планирующих отдых в Египте, о мерах предосторожности. Находясь в этой стране, нужно носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, а также применять аэрозоли, отпугивающие и уничтожающие насекомых.