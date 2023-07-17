17 июля 2023

Пермский аэропорт усилил меры безопасности из-за неизвестной болезни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, аэропорт, самолет, подготовка к полету, служба авиаперевозок
Причиной усиления санитарно-карантинного контроля послужила вспышка неизвестной болезни в египетской провинции Фото:

В пермском аэропорту усилен санитарно-карантинный контроль рейсов, прибывающих из Египта. Причиной послужили случаи неизвестного заболевания, зафиксированные в египетской провинции Кена. Симптомы болезни схожи с лихорадкой денге.

«В Большом Савино усилен санитарно-карантинный контроль рейсов, прибывающих из Египта. Еженедельно в Пермь прибывают рейсы из Хургады и Шарм-эш-Шейха. После возвращения из страны пребывания и в случае ухудшения состояния нужно обязательно обратиться к врачу, сообщив ему о месте путешествия», — сообщается на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что лихорадка денге широко распространена в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Основными переносчиками инфекции являются комары Aedes aegypti. В Роспотребнадзоре предупреждают пермяков, планирующих отдых в Египте, о мерах предосторожности. Находясь в этой стране, нужно носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, а также применять аэрозоли, отпугивающие и уничтожающие насекомых.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пермском аэропорту усилен санитарно-карантинный контроль рейсов, прибывающих из Египта. Причиной послужили случаи неизвестного заболевания, зафиксированные в египетской провинции Кена. Симптомы болезни схожи с лихорадкой денге. «В Большом Савино усилен санитарно-карантинный контроль рейсов, прибывающих из Египта. Еженедельно в Пермь прибывают рейсы из Хургады и Шарм-эш-Шейха. После возвращения из страны пребывания и в случае ухудшения состояния нужно обязательно обратиться к врачу, сообщив ему о месте путешествия», — сообщается на сайте краевого управления Роспотребнадзора. Уточняется, что лихорадка денге широко распространена в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Основными переносчиками инфекции являются комары Aedes aegypti. В Роспотребнадзоре предупреждают пермяков, планирующих отдых в Египте, о мерах предосторожности. Находясь в этой стране, нужно носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, а также применять аэрозоли, отпугивающие и уничтожающие насекомых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...