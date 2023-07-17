Мэрия Нижневартовска пытается прикрыться региональным отделением «Единой России» по ХМАО, чтобы заставить замолчать неугодного депутата городской думы Николая Молокова. Подконтрольные медиа получили установку вбросить информацию о том, что его якобы хотят исключить из фракции в гордуме. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«На Молокова наезжает администрация. Видимо, руками депутатов хотят придушить. Подали ему через свои контрактные СМИ знак, чтобы сидел смирно. По партвертикали никаких указаний не было, ни о каком исключении из фракции речи не шло. Это игры местных властей, которые пытаются найти крайнего и спихнуть на депутата свои политические провалы», — прокомментировал инсайдер.
Молоков не является членом партии, но входит в состав фракции ЕР в гордуме Нижневартовска. Депутат неоднократно критиковал мэрию на страницах своего сетевого издания, выступая против расходования бюджета на перелеты мэра Кощенко в бизнес-классе и скандальной приватизации кинотеатра, которую осудили жители.
По мнению источника, близкому к руководству партийного отделения, поводом для публикации вброса стал пост в подконтрольном Молокову СМИ о довыборах в думу Нижневартовска. «Информация о выдвижении от „Партии Пенсионеров“ креатуры нижневартовского олигарха Александра Петермана Сергея Целищева и тренера Руслана Куштанова от ЕР была подана как поддержка Молоковым местной оппозиции. Однако в партии ознакомились с текстом и сделали вывод, что это обычный информационный материал о кандидатах без оценочных суждений», — заявил инсайдер.
В аппарате думы Нижневартовска URA.RU сообщили, что впервые слышат об исключении депутата из фракции. «По факту, это претензии к профессиональной деятельности его как журналиста, а не как депутата. Внеочередных заседаний фракции не планируется, следующее состоится в конце сентября», — подчеркнули в гордуме.
В регисполкоме ЕР опровергли вброс. «Установки на вывод Молокова из фракции ЕР в Думе Нижневартовска в настоящее время нет», — сообщили в пресс-службе «Единой России» в ХМАО.
Молоков в разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что не получал уведомлений о возможном исключении из фракции. «Издание, опубликовавшее эту информацию, также не пыталось связаться со мной и взять комментарий. Мое СМИ освещало, освещает и будет освещать проблемы Нижневартовска. Мы делали это с 2019 года и продолжим свою работу», — уточнил депутат.
В мэрию Нижневартовска направлен запрос. Ответ ожидается.
Мэрия Нижневартовска пытается прикрыться региональным отделением «Единой России» по ХМАО, чтобы заставить замолчать неугодного депутата городской думы Николая Молокова. Подконтрольные медиа получили установку вбросить информацию о том, что его якобы хотят исключить из фракции в гордуме. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «На Молокова наезжает администрация. Видимо, руками депутатов хотят придушить. Подали ему через свои контрактные СМИ знак, чтобы сидел смирно. По партвертикали никаких указаний не было, ни о каком исключении из фракции речи не шло. Это игры местных властей, которые пытаются найти крайнего и спихнуть на депутата свои политические провалы», — прокомментировал инсайдер. Молоков не является членом партии, но входит в состав фракции ЕР в гордуме Нижневартовска. Депутат неоднократно критиковал мэрию на страницах своего сетевого издания, выступая против расходования бюджета на перелеты мэра Кощенко в бизнес-классе и скандальной приватизации кинотеатра, которую осудили жители. По мнению источника, близкому к руководству партийного отделения, поводом для публикации вброса стал пост в подконтрольном Молокову СМИ о довыборах в думу Нижневартовска. «Информация о выдвижении от „Партии Пенсионеров“ креатуры нижневартовского олигарха Александра Петермана Сергея Целищева и тренера Руслана Куштанова от ЕР была подана как поддержка Молоковым местной оппозиции. Однако в партии ознакомились с текстом и сделали вывод, что это обычный информационный материал о кандидатах без оценочных суждений», — заявил инсайдер. В аппарате думы Нижневартовска URA.RU сообщили, что впервые слышат об исключении депутата из фракции. «По факту, это претензии к профессиональной деятельности его как журналиста, а не как депутата. Внеочередных заседаний фракции не планируется, следующее состоится в конце сентября», — подчеркнули в гордуме. В регисполкоме ЕР опровергли вброс. «Установки на вывод Молокова из фракции ЕР в Думе Нижневартовска в настоящее время нет», — сообщили в пресс-службе «Единой России» в ХМАО. Молоков в разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что не получал уведомлений о возможном исключении из фракции. «Издание, опубликовавшее эту информацию, также не пыталось связаться со мной и взять комментарий. Мое СМИ освещало, освещает и будет освещать проблемы Нижневартовска. Мы делали это с 2019 года и продолжим свою работу», — уточнил депутат. В мэрию Нижневартовска направлен запрос. Ответ ожидается.