Мэрия Нижневартовска вышла на открытый конфликт с депутатом Молоковым, впутав в него ЕР ХМАО

Слух об исключении из фракции депутата Нижневартовской гордумы Молокова оказался вбросом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Нижневартовска пытается прикрыться региональным отделением «Единой России» по ХМАО, чтобы заставить замолчать неугодного депутата городской думы Николая Молокова. Подконтрольные медиа получили установку вбросить информацию о том, что его якобы хотят исключить из фракции в гордуме. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«На Молокова наезжает администрация. Видимо, руками депутатов хотят придушить. Подали ему через свои контрактные СМИ знак, чтобы сидел смирно. По партвертикали никаких указаний не было, ни о каком исключении из фракции речи не шло. Это игры местных властей, которые пытаются найти крайнего и спихнуть на депутата свои политические провалы», — прокомментировал инсайдер.

Молоков не является членом партии, но входит в состав фракции ЕР в гордуме Нижневартовска. Депутат неоднократно критиковал мэрию на страницах своего сетевого издания, выступая против расходования бюджета на перелеты мэра Кощенко в бизнес-классе и скандальной приватизации кинотеатра, которую осудили жители.

По мнению источника, близкому к руководству партийного отделения, поводом для публикации вброса стал пост в подконтрольном Молокову СМИ о довыборах в думу Нижневартовска. «Информация о выдвижении от „Партии Пенсионеров“ креатуры нижневартовского олигарха Александра Петермана Сергея Целищева и тренера Руслана Куштанова от ЕР была подана как поддержка Молоковым местной оппозиции. Однако в партии ознакомились с текстом и сделали вывод, что это обычный информационный материал о кандидатах без оценочных суждений», — заявил инсайдер.

В аппарате думы Нижневартовска URA.RU сообщили, что впервые слышат об исключении депутата из фракции. «По факту, это претензии к профессиональной деятельности его как журналиста, а не как депутата. Внеочередных заседаний фракции не планируется, следующее состоится в конце сентября», — подчеркнули в гордуме.

В регисполкоме ЕР опровергли вброс. «Установки на вывод Молокова из фракции ЕР в Думе Нижневартовска в настоящее время нет», — сообщили в пресс-службе «Единой России» в ХМАО.

Молоков в разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что не получал уведомлений о возможном исключении из фракции. «Издание, опубликовавшее эту информацию, также не пыталось связаться со мной и взять комментарий. Мое СМИ освещало, освещает и будет освещать проблемы Нижневартовска. Мы делали это с 2019 года и продолжим свою работу», — уточнил депутат.

В мэрию Нижневартовска направлен запрос. Ответ ожидается.