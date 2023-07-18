Советник главы «Росатома» описал сценарий на случай передачи ядерного оружия Украине

Советник главы «Росатома»: в мире случится апокалипсис, когда Украина получит ядерное орудие

19 июля 2023 в 08:38 Размер текста - 17 +

Запад вряд ли пойдет на передачу Украине ядерного оружия из-за высоких рисков, отметил Ренат Карчаа Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Украина получит ядерное оружие, то в мире случится апокалипсис. Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Я думаю, что история апокалипсиса в этом случае станет реальной. Не думаю, что Запад пойдет на это», — заявил Ренат Карчаа, комментируя передачу Украине ядерного оружия. Его слова приводит telegram-канал Zvezdanews. В марте на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилось петиция с просьбой разместить в стране ядерное оружие. Для ее подписания нужно 25 тысяч человек. За несколько месяцев до этого депутат Госдумы РФ Евгений Федоров отметил, что США готовы предоставить Украине ядерные боеголовки. По его словам, Штаты готовы к эскалации конфликта. По мнению эксперта бюро политического анализа, полковника запаса Павла Калмыкова, передача Киеву ядерного оружия маловероятна, его слова приводит «Национальная служба новостей». На настоящий момент, ядерное оружие — сила сдерживания. За всю историю человечества ядерный удар не использовался для ведения боевых действий. США в 1945 году испытали ядерные бомбы на Японии уже после конца Второй мировой войны.

Если Украина получит ядерное оружие, то в мире случится апокалипсис. Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Я думаю, что история апокалипсиса в этом случае станет реальной. Не думаю, что Запад пойдет на это», — заявил Ренат Карчаа, комментируя передачу Украине ядерного оружия. Его слова приводит telegram-канал Zvezdanews. В марте на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилось петиция с просьбой разместить в стране ядерное оружие. Для ее подписания нужно 25 тысяч человек. За несколько месяцев до этого депутат Госдумы РФ Евгений Федоров отметил, что США готовы предоставить Украине ядерные боеголовки. По его словам, Штаты готовы к эскалации конфликта. По мнению эксперта бюро политического анализа, полковника запаса Павла Калмыкова, передача Киеву ядерного оружия маловероятна, его слова приводит «Национальная служба новостей». На настоящий момент, ядерное оружие — сила сдерживания. За всю историю человечества ядерный удар не использовался для ведения боевых действий. США в 1945 году испытали ядерные бомбы на Японии уже после конца Второй мировой войны.