Экс-разведчик США предупредил о жестком ответе РФ на поставки ВСУ F-16

15 июля 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

Риттер убежден, что в России отреагируют на поставки F-16 как следует Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти России предупредили представителей США о жестком ответе на поставки истребителей F-16 (является самым массовым истребителем четвертого поколения — прим. URA.RU). Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Россия предупредила США об ответе на поставки ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерное оружие», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show. Он уточнил, что каждый раз, когда F-16 будет отрываться от земли, в России будут знать об этом и соответствующе реагировать. Страны Запада оказывают поддержку Украине в виде финансов, вооружения и техники. Киев неоднократно просил, чтобы ему представили истребители. Отмечалось, что украинские пилоты должна сначала научиться пилотировать на F-16. Восемь стран готовы передать истребители F-16 ВСУ. При этом в случае поставок F-16 на Украину сначала пилотами будут военные стран НАТО.

Власти России предупредили представителей США о жестком ответе на поставки истребителей F-16 (является самым массовым истребителем четвертого поколения — прим. URA.RU). Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Россия предупредила США об ответе на поставки ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерное оружие», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show. Он уточнил, что каждый раз, когда F-16 будет отрываться от земли, в России будут знать об этом и соответствующе реагировать. Страны Запада оказывают поддержку Украине в виде финансов, вооружения и техники. Киев неоднократно просил, чтобы ему представили истребители. Отмечалось, что украинские пилоты должна сначала научиться пилотировать на F-16. Восемь стран готовы передать истребители F-16 ВСУ. При этом в случае поставок F-16 на Украину сначала пилотами будут военные стран НАТО.