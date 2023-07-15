Экс-разведчик США предупредил о жестком ответе РФ на поставки ВСУ F-16

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, stock, ф-16
Риттер убежден, что в России отреагируют на поставки F-16 как следует Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти России предупредили представителей США о жестком ответе на поставки истребителей F-16 (является самым массовым истребителем четвертого поколения — прим. URA.RU). Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Россия предупредила США об ответе на поставки ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерное оружие», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show. Он уточнил, что каждый раз, когда F-16 будет отрываться от земли, в России будут знать об этом и соответствующе реагировать.

Страны Запада оказывают поддержку Украине в виде финансов, вооружения и техники. Киев неоднократно просил, чтобы ему представили истребители. Отмечалось, что украинские пилоты должна сначала научиться пилотировать на F-16. Восемь стран готовы передать истребители F-16 ВСУ. При этом в случае поставок F-16 на Украину сначала пилотами будут военные стран НАТО.

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Власти России предупредили представителей США о жестком ответе на поставки истребителей F-16 (является самым массовым истребителем четвертого поколения — прим. URA.RU). Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Россия предупредила США об ответе на поставки ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерное оружие», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show. Он уточнил, что каждый раз, когда F-16 будет отрываться от земли, в России будут знать об этом и соответствующе реагировать. Страны Запада оказывают поддержку Украине в виде финансов, вооружения и техники. Киев неоднократно просил, чтобы ему представили истребители. Отмечалось, что украинские пилоты должна сначала научиться пилотировать на F-16. Восемь стран готовы передать истребители F-16 ВСУ. При этом в случае поставок F-16 на Украину сначала пилотами будут военные стран НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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