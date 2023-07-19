19 июля 2023

В Челябинске продают пивоварню за 30 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по пивоварне Ермолаев. Тюмень., краны, пивоварня ермолаев
Готовый бизнес расположен в центре Челябинска Фото:

В центре Челябинска выставлен на продажу готовый бизнес по варке пива и изготовлению медового шампанского по запатентованной технологии. Приобрести пивоварню можно за 30 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений.

«Оборудование пивоварни SALM в полном комплекте и рабочем состоянии. Помещение 225 квадратных метров», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор уточняет, что в стоимость входят восемь вертикальных танков по 2,5 куба и восемь горизонтальных по 2,0 куба. Кроме того, пивоварня укомплектована варочной, дробилкой, насосами, мойкой кег, розливом, парогенератором и системой охлаждения. Также владелец передает новому собственнику запатентованную технологию изготовления медового шампанского из российских ингредиентов без химии и дрожжей с себестоимостью литра 40 рублей.

Год назад на этом месте прекратил свою деятельность ресторан «Кавказская пленница», который открылся в 2019 году. После этого здесь же закрылся безалкогольный ресторан «Чайхона Умар», не просуществовав и года. В разное время помещение ресторана использовали бистро «ПодзЕМка» с гриль-баром «Камин», танцевальный клуб «Пьяный страус» и ресторан восточной кухни Madison.

Пивоварня в центре Челябинска выставлена на продажу
Пивоварня в центре Челябинска выставлена на продажу

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В центре Челябинска выставлен на продажу готовый бизнес по варке пива и изготовлению медового шампанского по запатентованной технологии. Приобрести пивоварню можно за 30 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений. «Оборудование пивоварни SALM в полном комплекте и рабочем состоянии. Помещение 225 квадратных метров», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор уточняет, что в стоимость входят восемь вертикальных танков по 2,5 куба и восемь горизонтальных по 2,0 куба. Кроме того, пивоварня укомплектована варочной, дробилкой, насосами, мойкой кег, розливом, парогенератором и системой охлаждения. Также владелец передает новому собственнику запатентованную технологию изготовления медового шампанского из российских ингредиентов без химии и дрожжей с себестоимостью литра 40 рублей. Год назад на этом месте прекратил свою деятельность ресторан «Кавказская пленница», который открылся в 2019 году. После этого здесь же закрылся безалкогольный ресторан «Чайхона Умар», не просуществовав и года. В разное время помещение ресторана использовали бистро «ПодзЕМка» с гриль-баром «Камин», танцевальный клуб «Пьяный страус» и ресторан восточной кухни Madison.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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