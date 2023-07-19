Нейросеть пермских разработчиков поможет посетителям ресторанов определиться с блюдом

Искусственный интеллект выберет пермякам еду на основе их фотографий и особенностей

20 июля 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Выбор блюда больше не будет столь мучительным Фото: Размик Закарян © URA.RU Команда пермских экономистов и IT-специалистов разработала мобильное приложение, которое подскажет пользователю, какое блюдо ему заказать в кафе или ресторане. Проект получил грант в миллион рублей от «Фонда содействия инновациям». Как пояснила руководитель стартапа Лада Патрушева, рекомендательная система «TapiTapi» позволяет по каким-либо атрибутам человека, его внешнему виду подобрать подходящие ему позиции меню. «Технология основана на нейросети и программе, сопоставляющей атрибуты и их важность. Перед началом работы она запрашивает согласие на обработку данных, просит пользователя посмотреть в камеру, отправляет фотографию на сервер и запрашивает от него ответ. Ответ сервера является набором рекомендуемых пользователю позиций меню», — рассказала Патрушева. «TapiTapi» — это новый способ взаимодействия в сфере общественного питания, говорит автор проекта. Кроме того, система может стать эффективным элементом маркетингового продвижения, считает Патрушева. По ее словам, на деньги граната разработчики планируют дообучить нейросеть на большем количестве данных, а также доработать саму систему. Предполагается добавить возможность рекомендовать позиции меню на основе похожих предпочтений других посетителей.

Команда пермских экономистов и IT-специалистов разработала мобильное приложение, которое подскажет пользователю, какое блюдо ему заказать в кафе или ресторане. Проект получил грант в миллион рублей от «Фонда содействия инновациям». Как пояснила руководитель стартапа Лада Патрушева, рекомендательная система «TapiTapi» позволяет по каким-либо атрибутам человека, его внешнему виду подобрать подходящие ему позиции меню. «Технология основана на нейросети и программе, сопоставляющей атрибуты и их важность. Перед началом работы она запрашивает согласие на обработку данных, просит пользователя посмотреть в камеру, отправляет фотографию на сервер и запрашивает от него ответ. Ответ сервера является набором рекомендуемых пользователю позиций меню», — рассказала Патрушева. «TapiTapi» — это новый способ взаимодействия в сфере общественного питания, говорит автор проекта. Кроме того, система может стать эффективным элементом маркетингового продвижения, считает Патрушева. По ее словам, на деньги граната разработчики планируют дообучить нейросеть на большем количестве данных, а также доработать саму систему. Предполагается добавить возможность рекомендовать позиции меню на основе похожих предпочтений других посетителей.