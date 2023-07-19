Пермяков зовут в тур на сапбордах до легендарного мыса Стрелка

20 июля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Сплав займет не больше трех часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителей Перми зовут в сап-тур до мыса Стрелка, который считается одной из самых известных природных достопримечательностей края. Маршрут сплава проходит от железнодорожной станции «Пятый километр» до слияния рек Кама и Чусовая и обратно, рассказали организаторы тура в группе «Солнечный SUP» в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, у нас прекрасная новость. Мы предлагаем новый маршрут: сап-тур к мысу Стрелка. Мыс Стрелка — место силы. Его многие посещали с берега. А теперь есть отличная возможность взглянуть на мыс Стрелка с воды», — сказано в анонсе. Мыс Стрелка известен красотой своей природы. С него открывается прекрасный вид на Каму. Вся прогулка займет по времени около трех часов, а длина маршрута не составит больше пяти километров. Туристам выдадут весь необходимый инвентарь: сапборды, спасательные жилеты, гермочехлы для телефонов и гермомешки для одежды. Стоимость тура — 1600 рублей за человека. Сплавы проходят каждые выходные по предварительной записи. Ранее URA.RU рассказало, что на мысе Стрелка продают земельный участок. Там можно построить дом или спа-центр.

Жителей Перми зовут в сап-тур до мыса Стрелка, который считается одной из самых известных природных достопримечательностей края. Маршрут сплава проходит от железнодорожной станции «Пятый километр» до слияния рек Кама и Чусовая и обратно, рассказали организаторы тура в группе «Солнечный SUP» в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, у нас прекрасная новость. Мы предлагаем новый маршрут: сап-тур к мысу Стрелка. Мыс Стрелка — место силы. Его многие посещали с берега. А теперь есть отличная возможность взглянуть на мыс Стрелка с воды», — сказано в анонсе. Мыс Стрелка известен красотой своей природы. С него открывается прекрасный вид на Каму. Вся прогулка займет по времени около трех часов, а длина маршрута не составит больше пяти километров. Туристам выдадут весь необходимый инвентарь: сапборды, спасательные жилеты, гермочехлы для телефонов и гермомешки для одежды. Стоимость тура — 1600 рублей за человека. Сплавы проходят каждые выходные по предварительной записи. Ранее URA.RU рассказало, что на мысе Стрелка продают земельный участок. Там можно построить дом или спа-центр.