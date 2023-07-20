В Челябинске изменится движение троллейбусных маршрутов

Маршруты троллейбусов изменятся из-за модернизации контактной сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 19 часов 21 июля до 5 утра 29 июля троллейбусы под номерами 10, 12, 17, 19 изменят свои маршруты по причине модернизации сети. Будет закрыто движение транспорта через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Об этом URA.RU сообщили в областной службе перевозчика.

«Троллейбусы 10, 12, 17, 19 временно изменят свои маршруты. С 19 часов 21 июля до 5 утра 29 июля закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина», — сообщили в ведомстве.

Троллейбус №10 направят по маршруту Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — пл. Революции — Солнечный берег. Троллейбус №12 будет курсировать по траектории Молдавская — Комсомольский проспект — ДК «Строителей». Общественный транспорт №17 проследует по Молдавской — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Труда — Энгельса — Парк Гагарина. Троллейбус №19 пустят по маршруту Первоозерный — Свободы — Тимирязева — пл. Революции — Первоозерный.