В Челябинске изменится движение троллейбусных маршрутов

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Открытие нового производства холдинга «Синара – Транспортные Машины». Челябинск, троллейбус, городской электротранспорт, логотип, челябинский троллейбус, троллейбусный завод
Маршруты троллейбусов изменятся из-за модернизации контактной сети Фото:

В Челябинске с 19 часов 21 июля до 5 утра 29 июля троллейбусы под номерами 10, 12, 17, 19 изменят свои маршруты по причине модернизации сети. Будет закрыто движение транспорта через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Об этом URA.RU сообщили в областной службе перевозчика.

«Троллейбусы 10, 12, 17, 19 временно изменят свои маршруты. С 19 часов 21 июля до 5 утра 29 июля закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина», — сообщили в ведомстве.

Троллейбус №10 направят по маршруту Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — пл. Революции — Солнечный берег. Троллейбус №12 будет курсировать по траектории Молдавская — Комсомольский проспект — ДК «Строителей». Общественный транспорт №17 проследует по Молдавской — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Труда — Энгельса — Парк Гагарина. Троллейбус №19 пустят по маршруту Первоозерный — Свободы — Тимирязева — пл. Революции — Первоозерный.

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В Челябинске с 19 часов 21 июля до 5 утра 29 июля троллейбусы под номерами 10, 12, 17, 19 изменят свои маршруты по причине модернизации сети. Будет закрыто движение транспорта через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Об этом URA.RU сообщили в областной службе перевозчика. «Троллейбусы 10, 12, 17, 19 временно изменят свои маршруты. С 19 часов 21 июля до 5 утра 29 июля закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина», — сообщили в ведомстве. Троллейбус №10 направят по маршруту Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — пл. Революции — Солнечный берег. Троллейбус №12 будет курсировать по траектории Молдавская — Комсомольский проспект — ДК «Строителей». Общественный транспорт №17 проследует по Молдавской — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Труда — Энгельса — Парк Гагарина. Троллейбус №19 пустят по маршруту Первоозерный — Свободы — Тимирязева — пл. Революции — Первоозерный.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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