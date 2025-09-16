Свердловская сеть отзывает франшизу у 12 магазинов в Челябинске, чтобы открыть новые

Компания «Жизньмарт» закрывает 12 магазинов в Челябинске, отзывая франшизу у одного из партнеров. О том, что рядом с ними появятся новые точки, URA.RU сообщили в пресс-службе сети.
«Мы поддерживали партнера долгий период, ожидая выполнения условий договора, но больше ждать не можем. Негативная обратная связь от гостей этих точек влияет на бренд и отношение к компании в целом», — сообщил директор по франшизе «Жизньмарт».
Магазины получали жалобы покупателей на пустые полки и сервис, уточнили в пресс-службе. Переговоры по восстановлению поставок и погашению дебиторской задолженности не принесли результатов. В сети подчеркнули, что готовы принимать необходимые меры, чтобы предоставлять гостям высокий уровень сервиса и обязали партнера снять вывески с магазинов.
Рядом с закрытыми филиалами начнут работать новые точки. Для этого франшиза ведет активный поиск новых партнеров. Остальные магазины сети продолжат функционировать в прежнем режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!