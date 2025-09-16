Свердловская сеть отзывает франшизу у 12 магазинов в Челябинске, чтобы открыть новые

В Челябинске закрыли 12 магазинов свердловской сети, откроют новые
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жизньмарт отозвал франшизу у партнера из-за пустующих полок и сервиса
Жизньмарт отозвал франшизу у партнера из-за пустующих полок и сервиса Фото:

Компания «Жизньмарт» закрывает 12 магазинов в Челябинске, отзывая франшизу у одного из партнеров. О том, что рядом с ними появятся новые точки, URA.RU сообщили в пресс-службе сети.

«Мы поддерживали партнера долгий период, ожидая выполнения условий договора, но больше ждать не можем. Негативная обратная связь от гостей этих точек влияет на бренд и отношение к компании в целом», — сообщил директор по франшизе «Жизньмарт».

Магазины получали жалобы покупателей на пустые полки и сервис, уточнили в пресс-службе. Переговоры по восстановлению поставок и погашению дебиторской задолженности не принесли результатов. В сети подчеркнули, что готовы принимать необходимые меры, чтобы предоставлять гостям высокий уровень сервиса и обязали партнера снять вывески с магазинов.

Рядом с закрытыми филиалами начнут работать новые точки. Для этого франшиза ведет активный поиск новых партнеров. Остальные магазины сети продолжат функционировать в прежнем режиме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Жизньмарт» закрывает 12 магазинов в Челябинске, отзывая франшизу у одного из партнеров. О том, что рядом с ними появятся новые точки, URA.RU сообщили в пресс-службе сети. «Мы поддерживали партнера долгий период, ожидая выполнения условий договора, но больше ждать не можем. Негативная обратная связь от гостей этих точек влияет на бренд и отношение к компании в целом», — сообщил директор по франшизе «Жизньмарт». Магазины получали жалобы покупателей на пустые полки и сервис, уточнили в пресс-службе. Переговоры по восстановлению поставок и погашению дебиторской задолженности не принесли результатов. В сети подчеркнули, что готовы принимать необходимые меры, чтобы предоставлять гостям высокий уровень сервиса и обязали партнера снять вывески с магазинов. Рядом с закрытыми филиалами начнут работать новые точки. Для этого франшиза ведет активный поиск новых партнеров. Остальные магазины сети продолжат функционировать в прежнем режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...