Движение закроют из-за строительства сетей водоснабжения
В Челябинске с 21 июля до 21 августа закроют движение на пересечении улиц Игнатия Вандышева и Отрадной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«С 21 июля по 21 августа закрыто движение транспорта на пересечении улиц Игнатия Вандышева и Отрадной. Ограничения введены в связи со строительством сетей водоснабжения», — уточнили в пресс-службе.
Водителям стоит учитывать дорожную обстановку. Также заранее планировать свой маршрут.
С 21 до 29 июля изменят свои маршруты четыре троллейбуса. Их движение будет закрыто на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Ленина.
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