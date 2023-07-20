20 июля 2023

В Челябинске на месяц закроют движение на перекрестке Вандышева — Отрадная. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Аварийная. Теплотрасса. Челябинск, сварщик, водопровод, теплотрасса, жкх, ремонт
Движение закроют из-за строительства сетей водоснабжения Фото:

В Челябинске с 21 июля до 21 августа закроют движение на пересечении улиц Игнатия Вандышева и Отрадной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«С 21 июля по 21 августа закрыто движение транспорта на пересечении улиц Игнатия Вандышева и Отрадной. Ограничения введены в связи со строительством сетей водоснабжения», — уточнили в пресс-службе.

Водителям стоит учитывать дорожную обстановку. Также заранее планировать свой маршрут.

С 21 до 29 июля изменят свои маршруты четыре троллейбуса. Их движение будет закрыто на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Ленина.

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В Челябинске с 21 июля до 21 августа закроют движение на пересечении улиц Игнатия Вандышева и Отрадной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «С 21 июля по 21 августа закрыто движение транспорта на пересечении улиц Игнатия Вандышева и Отрадной. Ограничения введены в связи со строительством сетей водоснабжения», — уточнили в пресс-службе. Водителям стоит учитывать дорожную обстановку. Также заранее планировать свой маршрут. С 21 до 29 июля изменят свои маршруты четыре троллейбуса. Их движение будет закрыто на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Ленина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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