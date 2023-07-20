В Челябинске на месяц закроют движение на перекрестке Вандышева — Отрадная. Карта

21 июля 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Движение закроют из-за строительства сетей водоснабжения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 21 июля до 21 августа закроют движение на пересечении улиц Игнатия Вандышева и Отрадной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «С 21 июля по 21 августа закрыто движение транспорта на пересечении улиц Игнатия Вандышева и Отрадной. Ограничения введены в связи со строительством сетей водоснабжения», — уточнили в пресс-службе. Водителям стоит учитывать дорожную обстановку. Также заранее планировать свой маршрут. С 21 до 29 июля изменят свои маршруты четыре троллейбуса. Их движение будет закрыто на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Карта: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске с 21 июля до 21 августа закроют движение на пересечении улиц Игнатия Вандышева и Отрадной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «С 21 июля по 21 августа закрыто движение транспорта на пересечении улиц Игнатия Вандышева и Отрадной. Ограничения введены в связи со строительством сетей водоснабжения», — уточнили в пресс-службе. Водителям стоит учитывать дорожную обстановку. Также заранее планировать свой маршрут. С 21 до 29 июля изменят свои маршруты четыре троллейбуса. Их движение будет закрыто на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Ленина.