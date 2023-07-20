20 июля 2023

Полпред Якушев и губернатор Комарова вручили подарки ребенку из Макеевки. Видео

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Визит Якушева и Комаровой. Сургут, корона, якушев владимир, комарова наталья
Владимир Якушев и Наталья Комарова поздравили с днем рождения ребенка из Макеевки Фото:

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Наталья Комарова поздравили с днем рождения ребенка из Макеевки, который отдыхает в детском лагере в Сургуте. Политики посетили учреждение, чтобы проверить условия проживания школьников.

«В лицее имени генерал-майора Василия Ивановича Хисматулина они встретились с детьми из Макеевки. В Югре дети проходят медико-социальную реабилитацию. Одному из мальчишек Никите Ковалеву 21 июля исполнилось 11 лет. Полпред и глава Югры поздравили Никиту с днем рождения», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале полпредства.

Сейчас в лицее отдыхают 100 детей из Донецкой народной республики. Всего в Югру приехало 200 школьников из Макеевки.

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Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Наталья Комарова поздравили с днем рождения ребенка из Макеевки, который отдыхает в детском лагере в Сургуте. Политики посетили учреждение, чтобы проверить условия проживания школьников. «В лицее имени генерал-майора Василия Ивановича Хисматулина они встретились с детьми из Макеевки. В Югре дети проходят медико-социальную реабилитацию. Одному из мальчишек Никите Ковалеву 21 июля исполнилось 11 лет. Полпред и глава Югры поздравили Никиту с днем рождения», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале полпредства. Сейчас в лицее отдыхают 100 детей из Донецкой народной республики. Всего в Югру приехало 200 школьников из Макеевки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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