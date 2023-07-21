Ученые нашли неожиданную причину бессонницы

Ученые выяснили, что причиной бессонницы являются сердечно-сосудистые заболевания

21 июля 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

Сердечные заболевания влияют на появление бессонницы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Обнаружена прямая связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и бессонницей. Это стало известно из результатов исследования группы ученых. «Существует прямая связь между сердечными заболеваниями и бессонницей», — передает результаты исследования «Ридус». Исследование показало, что возникновение сердечных проблем нарушает выработку мелатонина, гормона сна, в мозге из-за повреждения нервов, связанных с верхним шейным узлом. Бессонница является распространенным симптомом у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но прежде не было ясной связи между этими состояниями. У людей с сердечно-сосудистыми проблемами уровень мелатонина, гормона сна, всегда низкий. Обнаружено, что проблемы со сосудами повреждают верхний шейный узел, который контролирует сердечные сокращения и выработку мелатонина. Это объясняет нарушение выработки гормона и бессонницу у таких пациентов. При анализе тканей головного мозга у пациентов с сердечными заболеваниями после их смерти было обнаружено, что количество нервных волокон в шейном узле у них было снижено по сравнению с контрольной группой. Эти результаты подтверждены экспериментами на мышах. Ранее стало известно, что недостаточное качество сна может увеличить риск развития сахарного диабета. А молоко оказывает положительное влияние на здоровый сон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обнаружена прямая связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и бессонницей. Это стало известно из результатов исследования группы ученых. «Существует прямая связь между сердечными заболеваниями и бессонницей», — передает результаты исследования «Ридус». Исследование показало, что возникновение сердечных проблем нарушает выработку мелатонина, гормона сна, в мозге из-за повреждения нервов, связанных с верхним шейным узлом. Бессонница является распространенным симптомом у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но прежде не было ясной связи между этими состояниями. У людей с сердечно-сосудистыми проблемами уровень мелатонина, гормона сна, всегда низкий. Обнаружено, что проблемы со сосудами повреждают верхний шейный узел, который контролирует сердечные сокращения и выработку мелатонина. Это объясняет нарушение выработки гормона и бессонницу у таких пациентов. При анализе тканей головного мозга у пациентов с сердечными заболеваниями после их смерти было обнаружено, что количество нервных волокон в шейном узле у них было снижено по сравнению с контрольной группой. Эти результаты подтверждены экспериментами на мышах. Ранее стало известно, что недостаточное качество сна может увеличить риск развития сахарного диабета. А молоко оказывает положительное влияние на здоровый сон.