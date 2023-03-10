10 марта 2023

Невролог назвал пять способов побороть бессонницу

Доктор Котаре: при бессоннице поможет теплое молоко, душ и физическая активность
© Служба новостей «URA.RU»
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Помочь при бессоннице может помочь кружка теплого молока перед тем, как ложиться Фото:

Чтобы избавиться от бессонницы, нужно заниматься физической активностью и приглушать яркие источники света. Также помогает заснуть теплое молоко. Об этом рассказал невролог из Детского медицинского центра Коэна в Нью-Йорке, доктор Санджив Котаре.

«[Чтобы быстрее заснуть], стоит заниматься физическими упражнениями и выключать, либо приглушать яркие источники света. <…> Выпейте перед сном теплое молоко. Оно содержит триптофан, который помогает заснуть» — поделился Санджив Котаре. Его слова приводит Ридус.

Кроме того специалист посоветовал пить ромашковый чай и вишневый сок, которые также способствуют хорошему сну. Помимо этого, расслабиться поможет теплый душ или прием ванной с добавлением эфирного масла лаванды. Доктор Котаре также посоветовал в целом наладить график сна. Специалист порекомендовал взрослым ложиться спать в 10 вечера и просыпаться в 7 утра.

Ранее невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что помимо обычной бессонницы, есть ее затяжная форма, которая может стать фатальной. Также невролог Таисия Баскова рассказала, как можно бороться с головной болью. Бороться с ней, как и с бессонницей, можно при помощи физической активности.

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Чтобы избавиться от бессонницы, нужно заниматься физической активностью и приглушать яркие источники света. Также помогает заснуть теплое молоко. Об этом рассказал невролог из Детского медицинского центра Коэна в Нью-Йорке, доктор Санджив Котаре. «[Чтобы быстрее заснуть], стоит заниматься физическими упражнениями и выключать, либо приглушать яркие источники света. <…> Выпейте перед сном теплое молоко. Оно содержит триптофан, который помогает заснуть» — поделился Санджив Котаре. Его слова приводит Ридус. Кроме того специалист посоветовал пить ромашковый чай и вишневый сок, которые также способствуют хорошему сну. Помимо этого, расслабиться поможет теплый душ или прием ванной с добавлением эфирного масла лаванды. Доктор Котаре также посоветовал в целом наладить график сна. Специалист порекомендовал взрослым ложиться спать в 10 вечера и просыпаться в 7 утра. Ранее невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что помимо обычной бессонницы, есть ее затяжная форма, которая может стать фатальной. Также невролог Таисия Баскова рассказала, как можно бороться с головной болью. Бороться с ней, как и с бессонницей, можно при помощи физической активности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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