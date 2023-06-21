Ученые предупредили об опасной болезни из-за проблем со сном

Ученые CHA University: риск развития сахарного диабета связан с плохим качеством сна

21 июня 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

Специалисты определили зависимость между плохим сном и развитием болезни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нарушение сна может привести к развитию сахарного диабета. Об этом рассказали ученые из университета CHA University в Южной Корее. «Вероятность развития диабета становится выше при ухудшении качества сна», — сказал руководитель исследовательской группы Вонджин Ким, его слова цитирует издание «Ридус». Он отметил, что болезнь может возникнуть, даже если продолжительность сна составляет менее десяти часов. Как сообщает издание, специалисты определили зависимость между плохим сном и развитием болезни, когда продолжительность сна человека превышала десять часов в день или наоборот, была менее шести часов в день. Ранее URA.RU сообщало, как избавиться от бессонницы. Агентство собрало сводку о причинах, признаках и способах борьбы с недугом.

Нарушение сна может привести к развитию сахарного диабета. Об этом рассказали ученые из университета CHA University в Южной Корее. «Вероятность развития диабета становится выше при ухудшении качества сна», — сказал руководитель исследовательской группы Вонджин Ким, его слова цитирует издание «Ридус». Он отметил, что болезнь может возникнуть, даже если продолжительность сна составляет менее десяти часов. Как сообщает издание, специалисты определили зависимость между плохим сном и развитием болезни, когда продолжительность сна человека превышала десять часов в день или наоборот, была менее шести часов в день. Ранее URA.RU сообщало, как избавиться от бессонницы. Агентство собрало сводку о причинах, признаках и способах борьбы с недугом.