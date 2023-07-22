В Челябинск возвращается жаркая погода

23 июля 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

В Челябинске ожидают температуру до 30 градусов жары днем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в ближайшие дни ожидается жаркая погода и без осадков. Об этом сообщают синоптики. «В понедельник, 24 июля, днем ожидается 25 градусов, ясно и без осадков. Ночью прогнозируется 15 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео». Согласно прогнозу, вся предстоящая неделя с 24 по 30 июля будет жаркой с дневными температурами до 27-30 градусов в дневное время. Ночью прогнозируется от 15 до 19 градусов. Осадки ожидаются только в пятницу, 28 июля. Ранее синоптики рассказали, когда в Челябинске закончатся дожди. Согласно их прогнозу, осадки ожидаются с 25 по 30 июля.

В Челябинске в ближайшие дни ожидается жаркая погода и без осадков. Об этом сообщают синоптики. «В понедельник, 24 июля, днем ожидается 25 градусов, ясно и без осадков. Ночью прогнозируется 15 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео». Согласно прогнозу, вся предстоящая неделя с 24 по 30 июля будет жаркой с дневными температурами до 27-30 градусов в дневное время. Ночью прогнозируется от 15 до 19 градусов. Осадки ожидаются только в пятницу, 28 июля. Ранее синоптики рассказали, когда в Челябинске закончатся дожди. Согласно их прогнозу, осадки ожидаются с 25 по 30 июля.