22 июля 2023

В Челябинск возвращается жаркая погода

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске ожидают температуру до 30 градусов жары днем Фото:

В Челябинске в ближайшие дни ожидается жаркая погода и без осадков. Об этом сообщают синоптики.

«В понедельник, 24 июля, днем ожидается 25 градусов, ясно и без осадков. Ночью прогнозируется 15 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео».

Согласно прогнозу, вся предстоящая неделя с 24 по 30 июля будет жаркой с дневными температурами до 27-30 градусов в дневное время. Ночью прогнозируется от 15 до 19 градусов. Осадки ожидаются только в пятницу, 28 июля.

Ранее синоптики рассказали, когда в Челябинске закончатся дожди. Согласно их прогнозу, осадки ожидаются с 25 по 30 июля.

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В Челябинске в ближайшие дни ожидается жаркая погода и без осадков. Об этом сообщают синоптики. «В понедельник, 24 июля, днем ожидается 25 градусов, ясно и без осадков. Ночью прогнозируется 15 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео». Согласно прогнозу, вся предстоящая неделя с 24 по 30 июля будет жаркой с дневными температурами до 27-30 градусов в дневное время. Ночью прогнозируется от 15 до 19 градусов. Осадки ожидаются только в пятницу, 28 июля. Ранее синоптики рассказали, когда в Челябинске закончатся дожди. Согласно их прогнозу, осадки ожидаются с 25 по 30 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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