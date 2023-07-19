19 июля 2023

Синоптики рассказали челябинцам, когда закончатся дожди

«Гисметео»: дожди в Челябинске закончатся 30 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливни продолжатся до 30 июля Фото:

В Челябинске ливни с грозами продлятся с 25 до 30 июля, при этом к концу месяца в регион вернется жаркая погода. Об этом предупредили синоптики.

«С 20 по 24 июля осадки маловероятны, а с 25 по 30 июля в Челябинске ожидаются дожди с грозами. Температура будет постепенно расти и достигнет 31 градуса», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

До конца месяца по ночам синоптики обещают от 14 до 18 градусов тепла, днем в среднем около 25. Согласно долгосрочному прогнозу, наиболее сильные осадки с грозами предполагаются 28 июля.

Ранее синоптики обещали, что к концу недели интенсивность осадков снизится. Кроме того, на Урале прогнозировали потепление.

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В Челябинске ливни с грозами продлятся с 25 до 30 июля, при этом к концу месяца в регион вернется жаркая погода. Об этом предупредили синоптики. «С 20 по 24 июля осадки маловероятны, а с 25 по 30 июля в Челябинске ожидаются дожди с грозами. Температура будет постепенно расти и достигнет 31 градуса», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». До конца месяца по ночам синоптики обещают от 14 до 18 градусов тепла, днем в среднем около 25. Согласно долгосрочному прогнозу, наиболее сильные осадки с грозами предполагаются 28 июля. Ранее синоптики обещали, что к концу недели интенсивность осадков снизится. Кроме того, на Урале прогнозировали потепление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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