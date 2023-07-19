Синоптики рассказали челябинцам, когда закончатся дожди

«Гисметео»: дожди в Челябинске закончатся 30 июля

Ливни продолжатся до 30 июля Фото: Московец Илья © URA.RU

В Челябинске ливни с грозами продлятся с 25 до 30 июля, при этом к концу месяца в регион вернется жаркая погода. Об этом предупредили синоптики.

«С 20 по 24 июля осадки маловероятны, а с 25 по 30 июля в Челябинске ожидаются дожди с грозами. Температура будет постепенно расти и достигнет 31 градуса», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

До конца месяца по ночам синоптики обещают от 14 до 18 градусов тепла, днем в среднем около 25. Согласно долгосрочному прогнозу, наиболее сильные осадки с грозами предполагаются 28 июля.

Ранее синоптики обещали, что к концу недели интенсивность осадков снизится. Кроме того, на Урале прогнозировали потепление.