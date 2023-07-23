23 июля 2023
22 июля 2023

Пермский пенсионер попался во время мастурбации с 6-летней внучкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Задержанного доставили в отдел полиции Фото:

В городе Кунгуре Пермского края задержан мужчина, которого полиция застала за мастурбацией в компании 6-летней девочки. По словам местных жителей, задержанным оказался дедушка ребенка.

«Вечером 20 июля местные и полицейские вышли на поиски пропавшей девочки 6-7лет. Девочку приметила случайная прохожая в одном из заброшенных домов на территории садовых участков. Когда полицейские пришли к дому, перед их глазами предстала отвратительная картина: мужчина гладил девочку за интимные места и мастурбировал. Полицейские его задержали, а позже выяснилось, что извращенцем оказался дедушка девочки», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на местных жителей и источник в правоохранительных органах.

Задержанного увезли в отдел полиции, а девочку передали родителям, уточняет издание. Оно обратилось за официальным комментарием в региональный следственный комитет.

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В городе Кунгуре Пермского края задержан мужчина, которого полиция застала за мастурбацией в компании 6-летней девочки. По словам местных жителей, задержанным оказался дедушка ребенка. «Вечером 20 июля местные и полицейские вышли на поиски пропавшей девочки 6-7лет. Девочку приметила случайная прохожая в одном из заброшенных домов на территории садовых участков. Когда полицейские пришли к дому, перед их глазами предстала отвратительная картина: мужчина гладил девочку за интимные места и мастурбировал. Полицейские его задержали, а позже выяснилось, что извращенцем оказался дедушка девочки», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на местных жителей и источник в правоохранительных органах. Задержанного увезли в отдел полиции, а девочку передали родителям, уточняет издание. Оно обратилось за официальным комментарием в региональный следственный комитет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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