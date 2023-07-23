Пермский пенсионер попался во время мастурбации с 6-летней внучкой

24 июля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Задержанного доставили в отдел полиции Фото: Анна Майорова © URA.RU В городе Кунгуре Пермского края задержан мужчина, которого полиция застала за мастурбацией в компании 6-летней девочки. По словам местных жителей, задержанным оказался дедушка ребенка. «Вечером 20 июля местные и полицейские вышли на поиски пропавшей девочки 6-7лет. Девочку приметила случайная прохожая в одном из заброшенных домов на территории садовых участков. Когда полицейские пришли к дому, перед их глазами предстала отвратительная картина: мужчина гладил девочку за интимные места и мастурбировал. Полицейские его задержали, а позже выяснилось, что извращенцем оказался дедушка девочки», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на местных жителей и источник в правоохранительных органах. Задержанного увезли в отдел полиции, а девочку передали родителям, уточняет издание. Оно обратилось за официальным комментарием в региональный следственный комитет.

В городе Кунгуре Пермского края задержан мужчина, которого полиция застала за мастурбацией в компании 6-летней девочки. По словам местных жителей, задержанным оказался дедушка ребенка. «Вечером 20 июля местные и полицейские вышли на поиски пропавшей девочки 6-7лет. Девочку приметила случайная прохожая в одном из заброшенных домов на территории садовых участков. Когда полицейские пришли к дому, перед их глазами предстала отвратительная картина: мужчина гладил девочку за интимные места и мастурбировал. Полицейские его задержали, а позже выяснилось, что извращенцем оказался дедушка девочки», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на местных жителей и источник в правоохранительных органах. Задержанного увезли в отдел полиции, а девочку передали родителям, уточняет издание. Оно обратилось за официальным комментарием в региональный следственный комитет.