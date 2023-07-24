Почву и огурцы из челябинских теплиц проверяют на тяжелые металлы и агрохимикаты

В теплицах, откуда взяты пробы продукции и почвы, выращивают огурцы и кабачки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почву, огурцы и кабачки из тепличных хозяйств иностранцев вблизи деревни Ханжино (Красноармейский район Челябинской области) отправили в лабораторию. О том, что их будут исследовать на агрохимикаты и металлы, URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

«Инспекторами обследовано три участка вблизи Ханжино. На них иностранцы выращивают огурцы и кабачки. Отобранные в тепличных комплексах пробы почвы и продукции отправлены в лабораторию. Пробы проверят на тяжелые металлы, пестициды и агрохимикаты», — уточнили в ведомстве.

На одном из участков найдена свалка из ТБО на площади 346 квадратных метров. Собственнику участка выдадут предостережение с рекомендацией устранить нарушение.

Рейд по теплицам Россельхознадзор проводили совместно с полицейскими и налоговой. За день было пресечено 16 нарушений, 14 из которых в трудовом законодательстве. В результате проверки одного из иностранцев выдворят за пределы России.