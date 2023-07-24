Почву и огурцы из челябинских теплиц проверяют на тяжелые металлы и агрохимикаты

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Поездка Вадима Шумкова в Сафакулевский район. Курган, теплица, огурец
В теплицах, откуда взяты пробы продукции и почвы, выращивают огурцы и кабачки Фото:

Почву, огурцы и кабачки из тепличных хозяйств иностранцев вблизи деревни Ханжино (Красноармейский район Челябинской области) отправили в лабораторию. О том, что их будут исследовать на агрохимикаты и металлы, URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

«Инспекторами обследовано три участка вблизи Ханжино. На них иностранцы выращивают огурцы и кабачки. Отобранные в тепличных комплексах пробы почвы и продукции отправлены в лабораторию. Пробы проверят на тяжелые металлы, пестициды и агрохимикаты», — уточнили в ведомстве.

На одном из участков найдена свалка из ТБО на площади 346 квадратных метров. Собственнику участка выдадут предостережение с рекомендацией устранить нарушение.

Рейд по теплицам Россельхознадзор проводили совместно с полицейскими и налоговой. За день было пресечено 16 нарушений, 14 из которых в трудовом законодательстве. В результате проверки одного из иностранцев выдворят за пределы России.

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Почву, огурцы и кабачки из тепличных хозяйств иностранцев вблизи деревни Ханжино (Красноармейский район Челябинской области) отправили в лабораторию. О том, что их будут исследовать на агрохимикаты и металлы, URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону. «Инспекторами обследовано три участка вблизи Ханжино. На них иностранцы выращивают огурцы и кабачки. Отобранные в тепличных комплексах пробы почвы и продукции отправлены в лабораторию. Пробы проверят на тяжелые металлы, пестициды и агрохимикаты», — уточнили в ведомстве. На одном из участков найдена свалка из ТБО на площади 346 квадратных метров. Собственнику участка выдадут предостережение с рекомендацией устранить нарушение. Рейд по теплицам Россельхознадзор проводили совместно с полицейскими и налоговой. За день было пресечено 16 нарушений, 14 из которых в трудовом законодательстве. В результате проверки одного из иностранцев выдворят за пределы России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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