24 июля 2023

Власти Сургута объяснили, откуда в городе взялся запах гари

Жители Сургута ощущают запах гари из-за пожаров возле поселка Банный
© Служба новостей «URA.RU»
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Дым от лесных пожаров. Сургут, дым на городом
Неприятный запах появился из-за пожара возле города Фото:
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В Сургутском районе возле поселка Банный бушует пожар, охвативший уже более 30 гектаров. Из-за этого в Сургуте установился стойкий запах гари, о чем сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Причиной запаха гари в Сургуте является действующий ландшафтный пожар на площади 33,7 гектаров на территории Сургутского района вблизи поселка Банный», — сообщили в пресс-службе администрации Сургута. Там добавили, что сейчас спецслужбы принимают меры по тушению пожара. При этом угрозы населенным пунктам нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров. Решение было принято еще 22 июля губернатором округа Натальей Комаровой.

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В Сургутском районе возле поселка Банный бушует пожар, охвативший уже более 30 гектаров. Из-за этого в Сургуте установился стойкий запах гари, о чем сообщили в пресс-службе городской мэрии. Причиной запаха гари в Сургуте является действующий ландшафтный пожар на площади 33,7 гектаров на территории Сургутского района вблизи поселка Банный», — сообщили в пресс-службе администрации Сургута. Там добавили, что сейчас спецслужбы принимают меры по тушению пожара. При этом угрозы населенным пунктам нет. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров. Решение было принято еще 22 июля губернатором округа Натальей Комаровой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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