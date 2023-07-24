Власти Сургута объяснили, откуда в городе взялся запах гари

В Сургутском районе возле поселка Банный бушует пожар, охвативший уже более 30 гектаров. Из-за этого в Сургуте установился стойкий запах гари, о чем сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Причиной запаха гари в Сургуте является действующий ландшафтный пожар на площади 33,7 гектаров на территории Сургутского района вблизи поселка Банный», — сообщили в пресс-службе администрации Сургута. Там добавили, что сейчас спецслужбы принимают меры по тушению пожара. При этом угрозы населенным пунктам нет.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров. Решение было принято еще 22 июля губернатором округа Натальей Комаровой.
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