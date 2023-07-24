Губернатор Текслер поздравил челябинских следователей с профессиональным праздником

Губернатор Алексей Текслер лично поздравил сотрудников следственного управления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководители силовых структур 25 июля встретились, чтобы поздравить сотрудников СУ СКР по региону с профессиональным праздником. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства области.

«25 июля исполнилось 310 лет российским следственным органам, которые стоят на страже госинтересов, находятся на передовой борьбы с преступностью, с коррупцией. С начала СВО противостоят внешним и внутренним угрозам. Ведут работу по расследованию преступлений киевского режима. Помогают организовать работу новых следственных органов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Это пример истинного патриотизма и ответственного отношения к особой государственной службе», — заявил Текслер.

Текслер вручил почетные грамоты и благодарности губернатора региона сотрудникам следственного управления. В поздравлениях приняли участие начальник областного УФСБ генерал-лейтенант Дмитрий Иванов, прокурор области Карен Габриелян и начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков. Руководитель СУ СКР по региону Петр Решетников отметил важность сотрудничества ведомства с региональными властями.

«Серьезную поддержку в работе оказывают руководство региона и лично губернатор. Совместными усилиями в дальнейшем мы сможем добиться еще больших успехов в деле наведения порядка, чтобы наши граждане чувствовали себя защищенными и регион развивался, занимая лидирующие позиции», — сообщил Петр Решетников.

В день сотрудника органов следствия РФ встретились Михаил Скоков, Карен Габриелян, Петр Решетников и Алексей Текслер (на фотографии слева направо) Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Петр Решетников отметил значимость сотрудничества с руководством региона и лично губернатором Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Глава региона лично вручил почетные грамоты и благодарности сотрудникам ведомства Фото: пресс-служба правительства Челябинской области