24 июля 2023

Челябинский губернатор Текслер встретился со статусными силовиками. Фото

Губернатор Текслер поздравил челябинских следователей с профессиональным праздником
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Текслера к законодательному собранию региона. Челябинск, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер лично поздравил сотрудников следственного управления Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководители силовых структур 25 июля встретились, чтобы поздравить сотрудников СУ СКР по региону с профессиональным праздником. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства области.

«25 июля исполнилось 310 лет российским следственным органам, которые стоят на страже госинтересов, находятся на передовой борьбы с преступностью, с коррупцией. С начала СВО противостоят внешним и внутренним угрозам. Ведут работу по расследованию преступлений киевского режима. Помогают организовать работу новых следственных органов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Это пример истинного патриотизма и ответственного отношения к особой государственной службе», — заявил Текслер.

Текслер вручил почетные грамоты и благодарности губернатора региона сотрудникам следственного управления. В поздравлениях приняли участие начальник областного УФСБ генерал-лейтенант Дмитрий Иванов, прокурор области Карен Габриелян и начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков. Руководитель СУ СКР по региону Петр Решетников отметил важность сотрудничества ведомства с региональными властями.

«Серьезную поддержку в работе оказывают руководство региона и лично губернатор. Совместными усилиями в дальнейшем мы сможем добиться еще больших успехов в деле наведения порядка, чтобы наши граждане чувствовали себя защищенными и регион развивался, занимая лидирующие позиции», — сообщил Петр Решетников.

В день сотрудника органов следствия РФ встретились Михаил Скоков, Карен Габриелян, Петр Решетников и Алексей Текслер (на фотографии слева направо)
В день сотрудника органов следствия РФ встретились Михаил Скоков, Карен Габриелян, Петр Решетников и Алексей Текслер (на фотографии слева направо)
Фото:
Петр Решетников отметил значимость сотрудничества с руководством региона и лично губернатором
Петр Решетников отметил значимость сотрудничества с руководством региона и лично губернатором
Фото:
Глава региона лично вручил почетные грамоты и благодарности сотрудникам ведомства
Глава региона лично вручил почетные грамоты и благодарности сотрудникам ведомства
Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководители силовых структур 25 июля встретились, чтобы поздравить сотрудников СУ СКР по региону с профессиональным праздником. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства области. «25 июля исполнилось 310 лет российским следственным органам, которые стоят на страже госинтересов, находятся на передовой борьбы с преступностью, с коррупцией. С начала СВО противостоят внешним и внутренним угрозам. Ведут работу по расследованию преступлений киевского режима. Помогают организовать работу новых следственных органов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Это пример истинного патриотизма и ответственного отношения к особой государственной службе», — заявил Текслер. Текслер вручил почетные грамоты и благодарности губернатора региона сотрудникам следственного управления. В поздравлениях приняли участие начальник областного УФСБ генерал-лейтенант Дмитрий Иванов, прокурор области Карен Габриелян и начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков. Руководитель СУ СКР по региону Петр Решетников отметил важность сотрудничества ведомства с региональными властями. «Серьезную поддержку в работе оказывают руководство региона и лично губернатор. Совместными усилиями в дальнейшем мы сможем добиться еще больших успехов в деле наведения порядка, чтобы наши граждане чувствовали себя защищенными и регион развивался, занимая лидирующие позиции», — сообщил Петр Решетников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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