Мечтавший стать военным челябинец теперь работает в фонде для ветеранов СВО и их семей. Фото

26 июля 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Алексей Власов помогает обратившимся в филиал фонда участникам СВО и их семьям Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В челябинском филиале фонда «Защитники Отечества», созданном для ветеранов СВО и их семей, работает Алексей Власов, которого в организацию привела несбывшаяся мечта о карьере военного-танкиста. О его пути к работе соцкоординатором и успехах 26 июля URA.RU рассказали в отделении. «В юности Власов хотел стать военным-танкистом, не сложилось. Он занимался исследованиями реабилитологии и клинической психологии. Имеет патент на научную деятельность по определению типа поведенческой адаптации. Юношеская мечта и образование в области психологии привели его в фонд. Будучи соцкоординатором, он методично и ответственно решает вопросы обратившихся ветеранов СВО и членов их семей», — пояснили в филиале. Сотрудник фонда с готовностью берется за проблему подопечных фонда и доводит дело до конца. Так, например, к нему недавно обратилась супруга Виктора Сергеева, который добровольно проходил службу в зоне СВО. Мужчина полгода не мог получить удостоверение ветерана, которое было утеряно. Благодаря Власову документ теперь по праву у владельца. Соцкоординатор Алексей Власов перешел в филиал фонда «Защитники Отчества» из науки Фото: telegram-канал «Защитники Отечества. Челябинская область»

В челябинском филиале фонда «Защитники Отечества», созданном для ветеранов СВО и их семей, работает Алексей Власов, которого в организацию привела несбывшаяся мечта о карьере военного-танкиста. О его пути к работе соцкоординатором и успехах 26 июля URA.RU рассказали в отделении. «В юности Власов хотел стать военным-танкистом, не сложилось. Он занимался исследованиями реабилитологии и клинической психологии. Имеет патент на научную деятельность по определению типа поведенческой адаптации. Юношеская мечта и образование в области психологии привели его в фонд. Будучи соцкоординатором, он методично и ответственно решает вопросы обратившихся ветеранов СВО и членов их семей», — пояснили в филиале. Сотрудник фонда с готовностью берется за проблему подопечных фонда и доводит дело до конца. Так, например, к нему недавно обратилась супруга Виктора Сергеева, который добровольно проходил службу в зоне СВО. Мужчина полгода не мог получить удостоверение ветерана, которое было утеряно. Благодаря Власову документ теперь по праву у владельца.