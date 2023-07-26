Мечтавший стать военным челябинец теперь работает в фонде для ветеранов СВО и их семей. Фото

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики, военный
Алексей Власов помогает обратившимся в филиал фонда участникам СВО и их семьям Фото:
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В челябинском филиале фонда «Защитники Отечества», созданном для ветеранов СВО и их семей, работает Алексей Власов, которого в организацию привела несбывшаяся мечта о карьере военного-танкиста. О его пути к работе соцкоординатором и успехах 26 июля URA.RU рассказали в отделении.

«В юности Власов хотел стать военным-танкистом, не сложилось. Он занимался исследованиями реабилитологии и клинической психологии. Имеет патент на научную деятельность по определению типа поведенческой адаптации. Юношеская мечта и образование в области психологии привели его в фонд. Будучи соцкоординатором, он методично и ответственно решает вопросы обратившихся ветеранов СВО и членов их семей», — пояснили в филиале.

Сотрудник фонда с готовностью берется за проблему подопечных фонда и доводит дело до конца. Так, например, к нему недавно обратилась супруга Виктора Сергеева, который добровольно проходил службу в зоне СВО. Мужчина полгода не мог получить удостоверение ветерана, которое было утеряно. Благодаря Власову документ теперь по праву у владельца.

Соцкоординатор Алексей Власов перешел в филиал фонда «Защитники Отчества» из науки
Соцкоординатор Алексей Власов перешел в филиал фонда «Защитники Отчества» из науки
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В челябинском филиале фонда «Защитники Отечества», созданном для ветеранов СВО и их семей, работает Алексей Власов, которого в организацию привела несбывшаяся мечта о карьере военного-танкиста. О его пути к работе соцкоординатором и успехах 26 июля URA.RU рассказали в отделении. «В юности Власов хотел стать военным-танкистом, не сложилось. Он занимался исследованиями реабилитологии и клинической психологии. Имеет патент на научную деятельность по определению типа поведенческой адаптации. Юношеская мечта и образование в области психологии привели его в фонд. Будучи соцкоординатором, он методично и ответственно решает вопросы обратившихся ветеранов СВО и членов их семей», — пояснили в филиале. Сотрудник фонда с готовностью берется за проблему подопечных фонда и доводит дело до конца. Так, например, к нему недавно обратилась супруга Виктора Сергеева, который добровольно проходил службу в зоне СВО. Мужчина полгода не мог получить удостоверение ветерана, которое было утеряно. Благодаря Власову документ теперь по праву у владельца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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