В челябинском филиале фонда «Защитники Отечества», созданном для ветеранов СВО и их семей, работает Алексей Власов, которого в организацию привела несбывшаяся мечта о карьере военного-танкиста. О его пути к работе соцкоординатором и успехах 26 июля URA.RU рассказали в отделении.
«В юности Власов хотел стать военным-танкистом, не сложилось. Он занимался исследованиями реабилитологии и клинической психологии. Имеет патент на научную деятельность по определению типа поведенческой адаптации. Юношеская мечта и образование в области психологии привели его в фонд. Будучи соцкоординатором, он методично и ответственно решает вопросы обратившихся ветеранов СВО и членов их семей», — пояснили в филиале.
Сотрудник фонда с готовностью берется за проблему подопечных фонда и доводит дело до конца. Так, например, к нему недавно обратилась супруга Виктора Сергеева, который добровольно проходил службу в зоне СВО. Мужчина полгода не мог получить удостоверение ветерана, которое было утеряно. Благодаря Власову документ теперь по праву у владельца.
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