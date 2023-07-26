26 июля 2023
25 июля 2023

В Сургуте из-за дождей затопило крупный торговый центр. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Режим самоизоляции. Сургут, торговый центр, тц, сити молл, тележка продуктовая
В Сургуте затопило ТЦ «Сити Молл» Фото:

В Сургуте (ХМАО) после дождя затопило торговый центр «Сити Молл». Об этом рассказал в социальных сетях вартовчанин, который оказался на месте происшествия.

«В Сургуте после дождя 26 июля затопило крупный ТЦ „Сити Молл“. Весь пол в воде», — написал вортавчанин в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Также он опубликовал видео, как убирали ТЦ после происшествия.

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В Сургуте (ХМАО) после дождя затопило торговый центр «Сити Молл». Об этом рассказал в социальных сетях вартовчанин, который оказался на месте происшествия. «В Сургуте после дождя 26 июля затопило крупный ТЦ „Сити Молл“. Весь пол в воде», — написал вортавчанин в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Также он опубликовал видео, как убирали ТЦ после происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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