В Сургуте затопило ТЦ «Сити Молл»
В Сургуте (ХМАО) после дождя затопило торговый центр «Сити Молл». Об этом рассказал в социальных сетях вартовчанин, который оказался на месте происшествия.
«В Сургуте после дождя 26 июля затопило крупный ТЦ „Сити Молл“. Весь пол в воде», — написал вортавчанин в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Также он опубликовал видео, как убирали ТЦ после происшествия.
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