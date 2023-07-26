26 июля 2023

«Дочка» ПЗСП передумала судиться с пермскими властями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
Застройщик подал ходатайство об отзыве иска Фото:

Дочерняя структура ПЗСП ООО СЗ «Дом учителя» отзывает свой иск к минимуществу Пермского края. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Пермского края. Компания планировала отсудить право на постройку многоквартирного дома по ул. Героев Хасана, 87, но впоследствии передумала.

«Ходатайство об отзыве иска к минимуществу компания ООО СЗ «Дом учителя подала 24 июля. Оно будет рассмотрено 15 августа», — передает «Новый компаньон». Компания является дочерней структурой ПЗСП, принадлежащей семье вице-премьера правительства Пермского края и бывшего мэра Перми Алексея Демкина.

Спор начался из-за того, что компания планировала построить на ул. Героев Хасана, 87 дом, но власти отозвали разрешение на строительство. Данный участок предназначен для строительства образовательного учреждения. Ранее URA.RU сообщало, что власти и застройщик вели переговоры, чтобы решить спор вне зала суда.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дочерняя структура ПЗСП ООО СЗ «Дом учителя» отзывает свой иск к минимуществу Пермского края. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Пермского края. Компания планировала отсудить право на постройку многоквартирного дома по ул. Героев Хасана, 87, но впоследствии передумала. «Ходатайство об отзыве иска к минимуществу компания ООО СЗ «Дом учителя подала 24 июля. Оно будет рассмотрено 15 августа», — передает «Новый компаньон». Компания является дочерней структурой ПЗСП, принадлежащей семье вице-премьера правительства Пермского края и бывшего мэра Перми Алексея Демкина. Спор начался из-за того, что компания планировала построить на ул. Героев Хасана, 87 дом, но власти отозвали разрешение на строительство. Данный участок предназначен для строительства образовательного учреждения. Ранее URA.RU сообщало, что власти и застройщик вели переговоры, чтобы решить спор вне зала суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...