«Дочка» ПЗСП передумала судиться с пермскими властями

Дочерняя структура ПЗСП ООО СЗ «Дом учителя» отзывает свой иск к минимуществу Пермского края. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Пермского края. Компания планировала отсудить право на постройку многоквартирного дома по ул. Героев Хасана, 87, но впоследствии передумала.
«Ходатайство об отзыве иска к минимуществу компания ООО СЗ «Дом учителя подала 24 июля. Оно будет рассмотрено 15 августа», — передает «Новый компаньон». Компания является дочерней структурой ПЗСП, принадлежащей семье вице-премьера правительства Пермского края и бывшего мэра Перми Алексея Демкина.
Спор начался из-за того, что компания планировала построить на ул. Героев Хасана, 87 дом, но власти отозвали разрешение на строительство. Данный участок предназначен для строительства образовательного учреждения. Ранее URA.RU сообщало, что власти и застройщик вели переговоры, чтобы решить спор вне зала суда.
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