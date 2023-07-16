Пермские власти придумали, как решить конфликт с «дочкой» ПЗСП

Пермское минимущества договаривается с «дочкой» ПЗСП об обмене земли на месте стройки около школы

17 июля 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Участок земли под стройкой могут обменять и передать в ведение расположенной рядом школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермские власти рассматривают возможность заключения договора мены земли дочерней структуры ПЗСП ООО «СЗ Дом учителя», 90% долей которого принадлежит супруге вице-премьера краевого правительства Алексея Демкина. Речь о земельном участке на улице Героев Хасана, 87, где компания планировала возвести жилой дом, но прекратила работы из-за отзыва властями разрешения на строительство. Застройщик оспаривает это в арбитражном суде, где его представители заявили о возможности достижения компромисса. «Между заявителем и краевым министерством по управлению имуществом сейчас ведутся переговоры. Они направлены на то, чтобы этот участок был изъят для муниципальных нужд и взамен застройщику будет предоставлен другой. Сейчас такая инициатива озвучена, но пока конкретных результатов нет. Если для всех будет комфортным, что таким образом ситуация разрешится, то мы этой [мены] не исключаем», — заявили в суде представители застройщика. Представители минимущества края подтвердили в суде, что вариант обмена земельных участков рассматривается. Если договор мены будет заключен, то изъятую в муниципальную собственность землю могут позже передать в ведение школы № 94, рядом с которой расположена стройка. При этом в министерстве уточнили, что все юридические процедуры могут занять несколько месяцев. В деле объявлен перерыв для ознакомления с дополнительными документами. Следующее заседание назначено на 15 августа 2023 года. Разрешение на строительство здания на улице Героев Хасана было выдано в начале декабря 2022 года краевым минимуществом ООО «СЗ «Дом учителя», 90% долей в уставном капитале которого принадлежат Елене Демкиной. Ранее участок земли был приобретен «ПЗСП» у частных лиц. Проект предполагает возведение жилого дома на 72 квартиры. Поблизости расположена школа № 94. В конце марта 2023 года разрешение на стройку было отозвано из-за жалоб родителей учеников. Правительство края своим указом установило на данной земле зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения школы. Застройщик, посчитав ограничение незаконным, оспаривает его в арбитражном суде, заручившись поддержкой региональной прокуратуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские власти рассматривают возможность заключения договора мены земли дочерней структуры ПЗСП ООО «СЗ Дом учителя», 90% долей которого принадлежит супруге вице-премьера краевого правительства Алексея Демкина. Речь о земельном участке на улице Героев Хасана, 87, где компания планировала возвести жилой дом, но прекратила работы из-за отзыва властями разрешения на строительство. Застройщик оспаривает это в арбитражном суде, где его представители заявили о возможности достижения компромисса. «Между заявителем и краевым министерством по управлению имуществом сейчас ведутся переговоры. Они направлены на то, чтобы этот участок был изъят для муниципальных нужд и взамен застройщику будет предоставлен другой. Сейчас такая инициатива озвучена, но пока конкретных результатов нет. Если для всех будет комфортным, что таким образом ситуация разрешится, то мы этой [мены] не исключаем», — заявили в суде представители застройщика. Представители минимущества края подтвердили в суде, что вариант обмена земельных участков рассматривается. Если договор мены будет заключен, то изъятую в муниципальную собственность землю могут позже передать в ведение школы № 94, рядом с которой расположена стройка. При этом в министерстве уточнили, что все юридические процедуры могут занять несколько месяцев. В деле объявлен перерыв для ознакомления с дополнительными документами. Следующее заседание назначено на 15 августа 2023 года. Разрешение на строительство здания на улице Героев Хасана было выдано в начале декабря 2022 года краевым минимуществом ООО «СЗ «Дом учителя», 90% долей в уставном капитале которого принадлежат Елене Демкиной. Ранее участок земли был приобретен «ПЗСП» у частных лиц. Проект предполагает возведение жилого дома на 72 квартиры. Поблизости расположена школа № 94. В конце марта 2023 года разрешение на стройку было отозвано из-за жалоб родителей учеников. Правительство края своим указом установило на данной земле зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения школы. Застройщик, посчитав ограничение незаконным, оспаривает его в арбитражном суде, заручившись поддержкой региональной прокуратуры.