26 июля 2023
25 июля 2023

Аналитики раскрыли, каким работникам в ХМАО удается больше всего спать

SuperJob: больше всех работников в ХМАО удается спать менеджерам по персоналу
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство югорчан спят от шести до восьми часов в сутки Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе больше всего времени на сон удается отводить менеджерам по персоналу. У работников этой сферы получается спать по семь часов в сутки. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob.

«Среди представителей распространенных профессиональных групп менеджеры по персоналу отводят на сон семь часов, медицинские сестры — 6,6 часов, программисты — 6,4 часов. Меньше всего спят операторы call-центров и водители — в среднем по шесть часов», — говорится в исследовании.

Большинство югорчан (60%) спят от шести до восьми часов в сутки, а по четыре-шесть — 22% респондентов. У 11% опрошенных сон занимает восемь-десять часов. Меньше четырех часов спит 2%, лишь один из 100 югорчан отводит на сон более 10 часов.

Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных профессиях ХМАО. Тогда самыми востребованными стали рабочие специалисты и кадры в сфере продаж и обслуживания клиентов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе больше всего времени на сон удается отводить менеджерам по персоналу. У работников этой сферы получается спать по семь часов в сутки. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob. «Среди представителей распространенных профессиональных групп менеджеры по персоналу отводят на сон семь часов, медицинские сестры — 6,6 часов, программисты — 6,4 часов. Меньше всего спят операторы call-центров и водители — в среднем по шесть часов», — говорится в исследовании. Большинство югорчан (60%) спят от шести до восьми часов в сутки, а по четыре-шесть — 22% респондентов. У 11% опрошенных сон занимает восемь-десять часов. Меньше четырех часов спит 2%, лишь один из 100 югорчан отводит на сон более 10 часов. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных профессиях ХМАО. Тогда самыми востребованными стали рабочие специалисты и кадры в сфере продаж и обслуживания клиентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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