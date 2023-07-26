Аналитики раскрыли, каким работникам в ХМАО удается больше всего спать

В Ханты-Мансийском автономном округе больше всего времени на сон удается отводить менеджерам по персоналу. У работников этой сферы получается спать по семь часов в сутки. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob.
«Среди представителей распространенных профессиональных групп менеджеры по персоналу отводят на сон семь часов, медицинские сестры — 6,6 часов, программисты — 6,4 часов. Меньше всего спят операторы call-центров и водители — в среднем по шесть часов», — говорится в исследовании.
Большинство югорчан (60%) спят от шести до восьми часов в сутки, а по четыре-шесть — 22% респондентов. У 11% опрошенных сон занимает восемь-десять часов. Меньше четырех часов спит 2%, лишь один из 100 югорчан отводит на сон более 10 часов.
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