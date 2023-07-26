Автобус следовал по улице Карпинского
В Перми на улице Карпинского автомобиль врезался в рейсовый автобус. В результате аварии один человек получил травму ноги. Об этом сообщили очевидцы в telegram-канале «Плохие новости Пермь».
«ДТП на ул. Карпинского. Соблюдайте дистанцию и не гоняйте», — написал очевидец аварии. Мужчина, получивший травму, ожидал приезда медиков на газоне неподалеку от места столкновения.
URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Ответ ожидается.
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