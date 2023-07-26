26 июля 2023

Пермяк пострадал в ДТП с автобусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы. Пермь, автобус, пермь
Автобус следовал по улице Карпинского Фото:

В Перми на улице Карпинского автомобиль врезался в рейсовый автобус. В результате аварии один человек получил травму ноги. Об этом сообщили очевидцы в telegram-канале «Плохие новости Пермь».

«ДТП на ул. Карпинского. Соблюдайте дистанцию и не гоняйте», — написал очевидец аварии. Мужчина, получивший травму, ожидал приезда медиков на газоне неподалеку от места столкновения.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Ответ ожидается.

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В Перми на улице Карпинского автомобиль врезался в рейсовый автобус. В результате аварии один человек получил травму ноги. Об этом сообщили очевидцы в telegram-канале «Плохие новости Пермь». «ДТП на ул. Карпинского. Соблюдайте дистанцию и не гоняйте», — написал очевидец аварии. Мужчина, получивший травму, ожидал приезда медиков на газоне неподалеку от места столкновения. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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