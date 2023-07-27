27 июля 2023

Полиция задержала под Пермью цистерны с украденной нефтью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окрестности поселка Басьяновский, ЗАТО Свободный, Верхней и Нижней Салды. Свердловская область, огнеопасно, цистерна, дпс, перевозка гсм
Двоим водителям цистерн удалось сбежать Фото:

На трассе недалеко от Перми сотрудники правоохранительных органов задержали три цистерны с украденной нефтью. Ее выкачали из нефтепровода, который принадлежит «Лукойлу».

«Нефтяную ОПГ накрыли под Пермью — автоколонна из трех автоцистерн в сопровождении внедорожника пыталась увезти нефть, украденную у „Лукойла“. Они качали ее из нефтепровода», — сообщает telegram-канал Shot. Злоумышленников задержали на трассе Пермь — Екатеринбург. В ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.

Были задержаны четыре человека. Двум водителям цистерн удалось сбежать, их сейчас ищут. Стоимость украденной нефти — около миллиона рублей. На нефтепроводе вблизи деревни Усть-Курашим нашли врезанную бочку на 200 литров с люком и вентилем.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе недалеко от Перми сотрудники правоохранительных органов задержали три цистерны с украденной нефтью. Ее выкачали из нефтепровода, который принадлежит «Лукойлу». «Нефтяную ОПГ накрыли под Пермью — автоколонна из трех автоцистерн в сопровождении внедорожника пыталась увезти нефть, украденную у „Лукойла“. Они качали ее из нефтепровода», — сообщает telegram-канал Shot. Злоумышленников задержали на трассе Пермь — Екатеринбург. В ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос. Были задержаны четыре человека. Двум водителям цистерн удалось сбежать, их сейчас ищут. Стоимость украденной нефти — около миллиона рублей. На нефтепроводе вблизи деревни Усть-Курашим нашли врезанную бочку на 200 литров с люком и вентилем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...