Полиция задержала под Пермью цистерны с украденной нефтью

28 июля 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Двоим водителям цистерн удалось сбежать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе недалеко от Перми сотрудники правоохранительных органов задержали три цистерны с украденной нефтью. Ее выкачали из нефтепровода, который принадлежит «Лукойлу». «Нефтяную ОПГ накрыли под Пермью — автоколонна из трех автоцистерн в сопровождении внедорожника пыталась увезти нефть, украденную у „Лукойла“. Они качали ее из нефтепровода», — сообщает telegram-канал Shot. Злоумышленников задержали на трассе Пермь — Екатеринбург. В ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос. Были задержаны четыре человека. Двум водителям цистерн удалось сбежать, их сейчас ищут. Стоимость украденной нефти — около миллиона рублей. На нефтепроводе вблизи деревни Усть-Курашим нашли врезанную бочку на 200 литров с люком и вентилем.

На трассе недалеко от Перми сотрудники правоохранительных органов задержали три цистерны с украденной нефтью. Ее выкачали из нефтепровода, который принадлежит «Лукойлу». «Нефтяную ОПГ накрыли под Пермью — автоколонна из трех автоцистерн в сопровождении внедорожника пыталась увезти нефть, украденную у „Лукойла“. Они качали ее из нефтепровода», — сообщает telegram-канал Shot. Злоумышленников задержали на трассе Пермь — Екатеринбург. В ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос. Были задержаны четыре человека. Двум водителям цистерн удалось сбежать, их сейчас ищут. Стоимость украденной нефти — около миллиона рублей. На нефтепроводе вблизи деревни Усть-Курашим нашли врезанную бочку на 200 литров с люком и вентилем.