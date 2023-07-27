Мэра из ХМАО обвинили в двойных стандартах после эвакуации семьи из Белгорода

Мэра Лянтора Луценко, агитирующего жителей идти на СВО, травят после вывоза сына из Белгорода

28 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Инсайдеры утверждают, что глава Лянтора эвакуировал семью своего сына из Белгорода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Лянтора (Сургутский район ХМАО) Алексей Луценко подвергся остракизму после вывоза сына и внуков из-под обстрелов в Белгороде. Об этом узнали администраторы сообщества «Лянтор против коррупции» и уличили мэра в двойных стандартах, потому что сам он агитирует жителей заключить контракт и отправиться на СВО. «Он вывез сначала внуков из-под Белгорода, а затем в Сургут вернулся его сын Николай с женой. Интересно, что Луценко при каждом удобном случае призывает всех заключать контракт с Минобороны и идти на фронт. Вот только к его семье это, видимо, не относится. Луценко не планировал баллотироваться на пост мэра, а хотел переехать к внукам и купить дом поближе к границе с Украиной. Но из-за СВО планы изменились, и главе семейства пришлось эвакуировать всех в Югру», — сообщил URA.RU один из авторов поста на условиях анонимности. По словам инсайдера, Луценко связывался с одним из бывших хозяев сообщества. «Он требовал удалить публикацию о сыне. Но проблема в том, что ее разместил не тот, о ком подумал мэр», — уточнил информатор. Получить подтверждение информации на момент публикации новости не удалось. В списке друзей мэра Лянтора обнаружился аккаунт некоего Николая Луценко. Местом его жительства указан Белгород. Владелец аккаунта не ответил на сообщение журналиста. Сам глава города не взял трубку, когда корреспонденты агентства пытались с ним связаться. Ранее URA.RU писали о выборах нового главы Лянтора. Им стал единоросс Алексей Луценко, бывший директор школы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Лянтора (Сургутский район ХМАО) Алексей Луценко подвергся остракизму после вывоза сына и внуков из-под обстрелов в Белгороде. Об этом узнали администраторы сообщества «Лянтор против коррупции» и уличили мэра в двойных стандартах, потому что сам он агитирует жителей заключить контракт и отправиться на СВО. «Он вывез сначала внуков из-под Белгорода, а затем в Сургут вернулся его сын Николай с женой. Интересно, что Луценко при каждом удобном случае призывает всех заключать контракт с Минобороны и идти на фронт. Вот только к его семье это, видимо, не относится. Луценко не планировал баллотироваться на пост мэра, а хотел переехать к внукам и купить дом поближе к границе с Украиной. Но из-за СВО планы изменились, и главе семейства пришлось эвакуировать всех в Югру», — сообщил URA.RU один из авторов поста на условиях анонимности. По словам инсайдера, Луценко связывался с одним из бывших хозяев сообщества. «Он требовал удалить публикацию о сыне. Но проблема в том, что ее разместил не тот, о ком подумал мэр», — уточнил информатор. Получить подтверждение информации на момент публикации новости не удалось. В списке друзей мэра Лянтора обнаружился аккаунт некоего Николая Луценко. Местом его жительства указан Белгород. Владелец аккаунта не ответил на сообщение журналиста. Сам глава города не взял трубку, когда корреспонденты агентства пытались с ним связаться. Ранее URA.RU писали о выборах нового главы Лянтора. Им стал единоросс Алексей Луценко, бывший директор школы.