В Пермском крае в два раза выросло число заболевших гепатитом

29 июля 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

В Пермском крае выросло в два раза число заболевших гепатитом А Фото: Анна Майорова © URA.RU За полгода в Пермском крае число заболевших гепатитом А увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Информация об этом опубликована на сайте регионального управления роспотребнадзора. «За 6 месяцев зарегистрировано 37 случаев вирусного гепатита А, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил — 1,4, что в два раза выше уровня аналогичного периода 2022 года. Но, этот показатель не превышает среднемноголетний уровень (1,7 на 100 тысяч)», — указано на сайте ведомства. По данным краевого управления роспотребнадзора, проблема заболеваемости гепатитами В и С в Пермском крае также остается актуальной. Общее число больных и носителей всех типов гепатита достигло в Прикамье свыше 22 тысяч человек. Ранее в поселке Новые Ляды, который входит в состав Перми, специалисты при отборе проб в системе центрального водоснабжения обнаружили антиген гепатита А. Чтобы избежать заражения людей, коммунальщики ввели режим гиперхлорирования воды на местной фильтровальной станции. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

За полгода в Пермском крае число заболевших гепатитом А увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Информация об этом опубликована на сайте регионального управления роспотребнадзора. «За 6 месяцев зарегистрировано 37 случаев вирусного гепатита А, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил — 1,4, что в два раза выше уровня аналогичного периода 2022 года. Но, этот показатель не превышает среднемноголетний уровень (1,7 на 100 тысяч)», — указано на сайте ведомства. По данным краевого управления роспотребнадзора, проблема заболеваемости гепатитами В и С в Пермском крае также остается актуальной. Общее число больных и носителей всех типов гепатита достигло в Прикамье свыше 22 тысяч человек. Ранее в поселке Новые Ляды, который входит в состав Перми, специалисты при отборе проб в системе центрального водоснабжения обнаружили антиген гепатита А. Чтобы избежать заражения людей, коммунальщики ввели режим гиперхлорирования воды на местной фильтровальной станции. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».