В начале августа жителей Челябинска ждет жаркая погода с дневными температурами до 34 градусов, а к концу месяца резко похолодает до 11 градусов. Долгосрочный прогноз на предстоящий месяц разместили синоптики сайта «Гисметео».
«С 1 по 19 августа в Челябинске ожидается жаркая погода, воздух будет прогреваться до 34 градусов. 2 августа прогнозируется дождь с грозой», — указано на сайте «Гисметео».
С 19 августа и вплоть до 1 сентября в Челябинске каждый день будет идти дождь. Температура воздуха в последние дни лета начнет постепенно снижаться с 22-26 до 11-14 градусов днем, и с 16-19 до 6-9 градусов ночью. 31 августа днем в Челябинске ожидается всего 11 градусов, ночью — 9 градусов тепла.
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