Синоптики озвучили прогноз погоды в Челябинске на август. Скрин

Gismeteo: в Челябинске в августе резко похолодает

29 июля 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Синоптики пообещали челябинцам похолодание к концу месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В начале августа жителей Челябинска ждет жаркая погода с дневными температурами до 34 градусов, а к концу месяца резко похолодает до 11 градусов. Долгосрочный прогноз на предстоящий месяц разместили синоптики сайта «Гисметео». «С 1 по 19 августа в Челябинске ожидается жаркая погода, воздух будет прогреваться до 34 градусов. 2 августа прогнозируется дождь с грозой», — указано на сайте «Гисметео». С 19 августа и вплоть до 1 сентября в Челябинске каждый день будет идти дождь. Температура воздуха в последние дни лета начнет постепенно снижаться с 22-26 до 11-14 градусов днем, и с 16-19 до 6-9 градусов ночью. 31 августа днем в Челябинске ожидается всего 11 градусов, ночью — 9 градусов тепла. В августе челябинцев ждет резкое похолодание Скрин с сайта «Гисметео»

В начале августа жителей Челябинска ждет жаркая погода с дневными температурами до 34 градусов, а к концу месяца резко похолодает до 11 градусов. Долгосрочный прогноз на предстоящий месяц разместили синоптики сайта «Гисметео». «С 1 по 19 августа в Челябинске ожидается жаркая погода, воздух будет прогреваться до 34 градусов. 2 августа прогнозируется дождь с грозой», — указано на сайте «Гисметео». С 19 августа и вплоть до 1 сентября в Челябинске каждый день будет идти дождь. Температура воздуха в последние дни лета начнет постепенно снижаться с 22-26 до 11-14 градусов днем, и с 16-19 до 6-9 градусов ночью. 31 августа днем в Челябинске ожидается всего 11 градусов, ночью — 9 градусов тепла.