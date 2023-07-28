28 июля 2023

Синоптики озвучили прогноз погоды в Челябинске на август. Скрин

Gismeteo: в Челябинске в августе резко похолодает
© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики пообещали челябинцам похолодание к концу месяца Фото:

В начале августа жителей Челябинска ждет жаркая погода с дневными температурами до 34 градусов, а к концу месяца резко похолодает до 11 градусов. Долгосрочный прогноз на предстоящий месяц разместили синоптики сайта «Гисметео».

«С 1 по 19 августа в Челябинске ожидается жаркая погода, воздух будет прогреваться до 34 градусов. 2 августа прогнозируется дождь с грозой», — указано на сайте «Гисметео».

С 19 августа и вплоть до 1 сентября в Челябинске каждый день будет идти дождь. Температура воздуха в последние дни лета начнет постепенно снижаться с 22-26 до 11-14 градусов днем, и с 16-19 до 6-9 градусов ночью. 31 августа днем в Челябинске ожидается всего 11 градусов, ночью — 9 градусов тепла.

В августе челябинцев ждет резкое похолодание
В августе челябинцев ждет резкое похолодание

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В начале августа жителей Челябинска ждет жаркая погода с дневными температурами до 34 градусов, а к концу месяца резко похолодает до 11 градусов. Долгосрочный прогноз на предстоящий месяц разместили синоптики сайта «Гисметео». «С 1 по 19 августа в Челябинске ожидается жаркая погода, воздух будет прогреваться до 34 градусов. 2 августа прогнозируется дождь с грозой», — указано на сайте «Гисметео». С 19 августа и вплоть до 1 сентября в Челябинске каждый день будет идти дождь. Температура воздуха в последние дни лета начнет постепенно снижаться с 22-26 до 11-14 градусов днем, и с 16-19 до 6-9 градусов ночью. 31 августа днем в Челябинске ожидается всего 11 градусов, ночью — 9 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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