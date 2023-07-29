Туристы из Екатеринбурга на Porsche Cayenne упали с моста в Крыму. Видео

30 июля 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Один из пассажиров иномарки получил травмы (фото из архива) В Крыму туристы из Екатеринбурга на Porsche Cayenne упали с автомобильного моста на железнодорожные пути. В результате ДТП пострадал один человек, сообщили в ГКУ «Крым-Спас». «В 05:45 поступило сообщение о том, что с Межениновского моста в Феодосии, пробив ограждение, на железнодорожные пути упал автомобиль Porsche Cayenne. Один пострадавший эвакуирован скорой помощью», — сообщается в паблике «Крым-Спас» в соцсети «ВКонтакте». Иномарку с железнодорожных путей эвакуировали с помощью автомобиля «Урал» с лебедкой. Telegram-канал «ТалипоV Online» сообщает, что в машине находились туристы из Екатеринбурга. Водитель и его пассажир с места аварии скрылись.

В Крыму туристы из Екатеринбурга на Porsche Cayenne упали с автомобильного моста на железнодорожные пути. В результате ДТП пострадал один человек, сообщили в ГКУ «Крым-Спас». «В 05:45 поступило сообщение о том, что с Межениновского моста в Феодосии, пробив ограждение, на железнодорожные пути упал автомобиль Porsche Cayenne. Один пострадавший эвакуирован скорой помощью», — сообщается в паблике «Крым-Спас» в соцсети «ВКонтакте». Иномарку с железнодорожных путей эвакуировали с помощью автомобиля «Урал» с лебедкой. Telegram-канал «ТалипоV Online» сообщает, что в машине находились туристы из Екатеринбурга. Водитель и его пассажир с места аварии скрылись.