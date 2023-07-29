29 июля 2023
28 июля 2023

Туристы из Екатеринбурга на Porsche Cayenne упали с моста в Крыму. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из пассажиров иномарки получил травмы (фото из архива)
Один из пассажиров иномарки получил травмы (фото из архива)

В Крыму туристы из Екатеринбурга на Porsche Cayenne упали с автомобильного моста на железнодорожные пути. В результате ДТП пострадал один человек, сообщили в ГКУ «Крым-Спас».

«В 05:45 поступило сообщение о том, что с Межениновского моста в Феодосии, пробив ограждение, на железнодорожные пути упал автомобиль Porsche Cayenne. Один пострадавший эвакуирован скорой помощью», — сообщается в паблике «Крым-Спас» в соцсети «ВКонтакте».

Иномарку с железнодорожных путей эвакуировали с помощью автомобиля «Урал» с лебедкой. Telegram-канал «ТалипоV Online» сообщает, что в машине находились туристы из Екатеринбурга. Водитель и его пассажир с места аварии скрылись.

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В Крыму туристы из Екатеринбурга на Porsche Cayenne упали с автомобильного моста на железнодорожные пути. В результате ДТП пострадал один человек, сообщили в ГКУ «Крым-Спас». «В 05:45 поступило сообщение о том, что с Межениновского моста в Феодосии, пробив ограждение, на железнодорожные пути упал автомобиль Porsche Cayenne. Один пострадавший эвакуирован скорой помощью», — сообщается в паблике «Крым-Спас» в соцсети «ВКонтакте». Иномарку с железнодорожных путей эвакуировали с помощью автомобиля «Урал» с лебедкой. Telegram-канал «ТалипоV Online» сообщает, что в машине находились туристы из Екатеринбурга. Водитель и его пассажир с места аварии скрылись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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