Екатеринбург превратят в столицу банного туризма

В Екатеринбурге создают новый туристический маршрут по баням и саунам города

01 августа 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

В банных комплексах Екатеринбурга иностранцы и другие гости города смогут погрузиться в самобытную русскую культуру Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге создадут новый туристический маршрут по баням и саунам, где гости города и местные жители смогут отдохнуть и поправить здоровье. Это сделает столицу Урала привлекательной не только для бизнеса, но и для развлечений. Таким мнением с URA.RU поделился председатель «Уральской банной гильдии» Вадим Марюхин. «Мы планируем создать интерактивную карту, на которой будут помечены участники нашей гильдии — сауны и банные комплексы. Местные турфирмы будут продвигать новый банный маршрут среди клиентов. Банная карта будет представлена в администрации города, в гостиницах, аэропорту, на ж/д и автовокзалах. Гости Екатеринбурга смогут проехаться по ключевым предприятиям города и выбрать подходящий вариант для отдыха», — пояснил Марюхин. Карта будет представлена на сайте, в виде мобильной версии, ее можно будет найти в системе 2ГИС. Она будет постоянно расширяться. Таким образом, по задумке организаторов, Екатеринбург, известный как центр делового туризма, приобретет и популярность столицы развлечений. «Наши банные комплексы позволяют предложить туристам проживание, питание, ознакомление с банной историей России, погружение в банные программы на самый разный вкус — термальные источники, чаны, купели и прочее. Это может быть интересно и нашим землякам, и гостям Екатеринбурга, — например, иностранцам», — считает Марюхин. Ранее в Екатеринбурге заявили о создании Академии здоровья и банного мастерства. В ней будут готовить специалистов оздоровительной индустрии: банщиков, массажистов, эзотериков и травников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге создадут новый туристический маршрут по баням и саунам, где гости города и местные жители смогут отдохнуть и поправить здоровье. Это сделает столицу Урала привлекательной не только для бизнеса, но и для развлечений. Таким мнением с URA.RU поделился председатель «Уральской банной гильдии» Вадим Марюхин. «Мы планируем создать интерактивную карту, на которой будут помечены участники нашей гильдии — сауны и банные комплексы. Местные турфирмы будут продвигать новый банный маршрут среди клиентов. Банная карта будет представлена в администрации города, в гостиницах, аэропорту, на ж/д и автовокзалах. Гости Екатеринбурга смогут проехаться по ключевым предприятиям города и выбрать подходящий вариант для отдыха», — пояснил Марюхин. Карта будет представлена на сайте, в виде мобильной версии, ее можно будет найти в системе 2ГИС. Она будет постоянно расширяться. Таким образом, по задумке организаторов, Екатеринбург, известный как центр делового туризма, приобретет и популярность столицы развлечений. «Наши банные комплексы позволяют предложить туристам проживание, питание, ознакомление с банной историей России, погружение в банные программы на самый разный вкус — термальные источники, чаны, купели и прочее. Это может быть интересно и нашим землякам, и гостям Екатеринбурга, — например, иностранцам», — считает Марюхин. Ранее в Екатеринбурге заявили о создании Академии здоровья и банного мастерства. В ней будут готовить специалистов оздоровительной индустрии: банщиков, массажистов, эзотериков и травников.