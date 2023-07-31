Екатеринбург превратят в столицу банного туризма

В Екатеринбурге создадут новый туристический маршрут по баням и саунам, где гости города и местные жители смогут отдохнуть и поправить здоровье. Это сделает столицу Урала привлекательной не только для бизнеса, но и для развлечений. Таким мнением с URA.RU поделился председатель «Уральской банной гильдии» Вадим Марюхин.
«Мы планируем создать интерактивную карту, на которой будут помечены участники нашей гильдии — сауны и банные комплексы. Местные турфирмы будут продвигать новый банный маршрут среди клиентов. Банная карта будет представлена в администрации города, в гостиницах, аэропорту, на ж/д и автовокзалах. Гости Екатеринбурга смогут проехаться по ключевым предприятиям города и выбрать подходящий вариант для отдыха», — пояснил Марюхин.
Карта будет представлена на сайте, в виде мобильной версии, ее можно будет найти в системе 2ГИС. Она будет постоянно расширяться. Таким образом, по задумке организаторов, Екатеринбург, известный как центр делового туризма, приобретет и популярность столицы развлечений.
«Наши банные комплексы позволяют предложить туристам проживание, питание, ознакомление с банной историей России, погружение в банные программы на самый разный вкус — термальные источники, чаны, купели и прочее. Это может быть интересно и нашим землякам, и гостям Екатеринбурга, — например, иностранцам», — считает Марюхин.
Ранее в Екатеринбурге заявили о создании Академии здоровья и банного мастерства. В ней будут готовить специалистов оздоровительной индустрии: банщиков, массажистов, эзотериков и травников.
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