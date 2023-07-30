Глава Лянтора Луценко запретил охране пускать в мэрию своего политического оппонента. Инсайд

31 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Бывшему сопернику мэра Лянтора запретили вход в горадминистрацию Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэр Лянтора (ХМАО, Сургутский район) Алексей Луценко запретил охране пускать в администрацию своего политического оппонента Сергея Иванова. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в местном политбомонде. «Давний соперник Луценко по борьбе за кресло в думе Сургутского района ХМАО (глава Лянтора перед мэрством был депутатом) Сергей Иванов записался на прием вместе с председательницей дачного товарищества СНТСН „Заречное“, чтобы обсудить беды огородников: старые сети, отсутствие автобусов и плохие дороги. Луценко при виде Иванова сбежал в кабинет и стал судорожно звонить охране, чтобы те больше никогда не пускали Иванова в администрацию. Председательнице пришлось одной отбиваться от когорты чиновников, а Иванова вытолкали взашей. Теперь он шутит, что больше не будет рисковать тонкой душевной организацией Луценко. Отныне все претензии он направляет мэру в письменном виде», — сообщил инсайдер. Журналисту удалось связаться с Ивановым, и тот подтвердил, что его не допустили на прием к Луценко, несмотря на предварительную запись. «Председатель предварительно, соблюдая формальные процедуры, через приемную официально записала нас двоих на прием к главе. Ответственно докладываю: лично мне в получении доступа к главе города, а также ко всем его замам, которые должны быть на этом приеме, было отказано. Формулировка отказа была следующая: как-то непонятно, то ли меня записала секретарь, то ли не записала, а раз непонятно, то я не имею права попасть в кабинет градоначальника. А то, что я нахожусь в этот момент в приемной главы, — это еще не факт, подтверждающий мою личность», — заявляет Иванов. Получить комментарий мэра Лянтора не удалось. Он не ответил на звонки корреспондента агентства. В администрацию направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что оппозиция обвинила Луценко в двойных стандартах. Он, по данным инсайдеров, агитирует жителей на участие в СВО, хотя сам эвакуировал семью своего сына из Белгорода в Сургут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Лянтора (ХМАО, Сургутский район) Алексей Луценко запретил охране пускать в администрацию своего политического оппонента Сергея Иванова. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в местном политбомонде. «Давний соперник Луценко по борьбе за кресло в думе Сургутского района ХМАО (глава Лянтора перед мэрством был депутатом) Сергей Иванов записался на прием вместе с председательницей дачного товарищества СНТСН „Заречное“, чтобы обсудить беды огородников: старые сети, отсутствие автобусов и плохие дороги. Луценко при виде Иванова сбежал в кабинет и стал судорожно звонить охране, чтобы те больше никогда не пускали Иванова в администрацию. Председательнице пришлось одной отбиваться от когорты чиновников, а Иванова вытолкали взашей. Теперь он шутит, что больше не будет рисковать тонкой душевной организацией Луценко. Отныне все претензии он направляет мэру в письменном виде», — сообщил инсайдер. Журналисту удалось связаться с Ивановым, и тот подтвердил, что его не допустили на прием к Луценко, несмотря на предварительную запись. «Председатель предварительно, соблюдая формальные процедуры, через приемную официально записала нас двоих на прием к главе. Ответственно докладываю: лично мне в получении доступа к главе города, а также ко всем его замам, которые должны быть на этом приеме, было отказано. Формулировка отказа была следующая: как-то непонятно, то ли меня записала секретарь, то ли не записала, а раз непонятно, то я не имею права попасть в кабинет градоначальника. А то, что я нахожусь в этот момент в приемной главы, — это еще не факт, подтверждающий мою личность», — заявляет Иванов. Получить комментарий мэра Лянтора не удалось. Он не ответил на звонки корреспондента агентства. В администрацию направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что оппозиция обвинила Луценко в двойных стандартах. Он, по данным инсайдеров, агитирует жителей на участие в СВО, хотя сам эвакуировал семью своего сына из Белгорода в Сургут.