В Нижнем Тагиле разыскивают подростка, сбежавшего из социально-реабилитационного центра

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские разыскивают 17-летнего Василия Баканова. Подростка поместили в социально — реабилитационный центр, но он сбежал оттуда 30 июля.
«Уроженец Иркутской области три дня назад был задержан сотрудниками полиции в компании двух мужчин, с которыми занимался распространением электросчетчиков. Его временно поместили в социально — реабилитационный центр, откуда он сбежал», — сообщили в пресс-группе УМВД Нижнего Тагила.
На вид пропавшему 17-20 лет, среднего телосложения, темноволосый. Был одет в темные куртку и штаны. В полиции Нижнего Тагила просят всех, кто имеет какие-либо сведения о нем, позвонить по телефонам: 8 343 547 71 02 или 02.
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