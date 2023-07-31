В Нижнем Тагиле разыскивают подростка, сбежавшего из социально-реабилитационного центра

31 июля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Сбежавший парень был уроженцев Иркутской области (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские разыскивают 17-летнего Василия Баканова. Подростка поместили в социально — реабилитационный центр, но он сбежал оттуда 30 июля. «Уроженец Иркутской области три дня назад был задержан сотрудниками полиции в компании двух мужчин, с которыми занимался распространением электросчетчиков. Его временно поместили в социально — реабилитационный центр, откуда он сбежал», — сообщили в пресс-группе УМВД Нижнего Тагила. На вид пропавшему 17-20 лет, среднего телосложения, темноволосый. Был одет в темные куртку и штаны. В полиции Нижнего Тагила просят всех, кто имеет какие-либо сведения о нем, позвонить по телефонам: 8 343 547 71 02 или 02.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские разыскивают 17-летнего Василия Баканова. Подростка поместили в социально — реабилитационный центр, но он сбежал оттуда 30 июля. «Уроженец Иркутской области три дня назад был задержан сотрудниками полиции в компании двух мужчин, с которыми занимался распространением электросчетчиков. Его временно поместили в социально — реабилитационный центр, откуда он сбежал», — сообщили в пресс-группе УМВД Нижнего Тагила. На вид пропавшему 17-20 лет, среднего телосложения, темноволосый. Был одет в темные куртку и штаны. В полиции Нижнего Тагила просят всех, кто имеет какие-либо сведения о нем, позвонить по телефонам: 8 343 547 71 02 или 02.