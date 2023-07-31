В Нижнем Тагиле разыскивают подростка, сбежавшего из социально-реабилитационного центра

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Повседневная жизнь. Весна. Москва, школьник, подросток, юноша, бег
Сбежавший парень был уроженцев Иркутской области (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские разыскивают 17-летнего Василия Баканова. Подростка поместили в социально — реабилитационный центр, но он сбежал оттуда 30 июля.

«Уроженец Иркутской области три дня назад был задержан сотрудниками полиции в компании двух мужчин, с которыми занимался распространением электросчетчиков. Его временно поместили в социально — реабилитационный центр, откуда он сбежал», — сообщили в пресс-группе УМВД Нижнего Тагила.

На вид пропавшему 17-20 лет, среднего телосложения, темноволосый. Был одет в темные куртку и штаны. В полиции Нижнего Тагила просят всех, кто имеет какие-либо сведения о нем, позвонить по телефонам: 8 343 547 71 02 или 02.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские разыскивают 17-летнего Василия Баканова. Подростка поместили в социально — реабилитационный центр, но он сбежал оттуда 30 июля. «Уроженец Иркутской области три дня назад был задержан сотрудниками полиции в компании двух мужчин, с которыми занимался распространением электросчетчиков. Его временно поместили в социально — реабилитационный центр, откуда он сбежал», — сообщили в пресс-группе УМВД Нижнего Тагила. На вид пропавшему 17-20 лет, среднего телосложения, темноволосый. Был одет в темные куртку и штаны. В полиции Нижнего Тагила просят всех, кто имеет какие-либо сведения о нем, позвонить по телефонам: 8 343 547 71 02 или 02.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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