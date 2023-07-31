В Ханты-Мансийске отменили рейс в Челябинск

В Ханты-Мансийске отменили рейс авиакомпании Utair
Авиакомпания Utair отменила рейс самолета, который следовал из Ханты-Мансийска до Челябинска. Информацию об этом можно найти на сайте авиаперевозчика.
«Рейс UT 9393 Ханты-Мансийск — Челябинск. Вылет был запланирован в 00:45, а прилет в 02:40. Отменен», — написано на сайте Utair.
Точная причина отмены рейса не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Ханты-Мансийска на девять часов задержали вылет самолета авиакомпании Utair. По словам одного из пассажиров, причиной переноса рейса стали метеоусловия.
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