В Ханты-Мансийске отменили рейс в Челябинск

01 августа 2023 в 02:58 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске отменили рейс авиакомпании Utair Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиакомпания Utair отменила рейс самолета, который следовал из Ханты-Мансийска до Челябинска. Информацию об этом можно найти на сайте авиаперевозчика. «Рейс UT 9393 Ханты-Мансийск — Челябинск. Вылет был запланирован в 00:45, а прилет в 02:40. Отменен», — написано на сайте Utair. Точная причина отмены рейса не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Ханты-Мансийска на девять часов задержали вылет самолета авиакомпании Utair. По словам одного из пассажиров, причиной переноса рейса стали метеоусловия.

Авиакомпания Utair отменила рейс самолета, который следовал из Ханты-Мансийска до Челябинска. Информацию об этом можно найти на сайте авиаперевозчика. «Рейс UT 9393 Ханты-Мансийск — Челябинск. Вылет был запланирован в 00:45, а прилет в 02:40. Отменен», — написано на сайте Utair. Точная причина отмены рейса не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Ханты-Мансийска на девять часов задержали вылет самолета авиакомпании Utair. По словам одного из пассажиров, причиной переноса рейса стали метеоусловия.