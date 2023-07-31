31 июля 2023

В Ханты-Мансийске отменили рейс в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты на пероне, самолеты, аэропорт внуково
В Ханты-Мансийске отменили рейс авиакомпании Utair Фото:

Авиакомпания Utair отменила рейс самолета, который следовал из Ханты-Мансийска до Челябинска. Информацию об этом можно найти на сайте авиаперевозчика.

«Рейс UT 9393 Ханты-Мансийск — Челябинск. Вылет был запланирован в 00:45, а прилет в 02:40. Отменен», — написано на сайте Utair.

Точная причина отмены рейса не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Ханты-Мансийска на девять часов задержали вылет самолета авиакомпании Utair. По словам одного из пассажиров, причиной переноса рейса стали метеоусловия.

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Авиакомпания Utair отменила рейс самолета, который следовал из Ханты-Мансийска до Челябинска. Информацию об этом можно найти на сайте авиаперевозчика. «Рейс UT 9393 Ханты-Мансийск — Челябинск. Вылет был запланирован в 00:45, а прилет в 02:40. Отменен», — написано на сайте Utair. Точная причина отмены рейса не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Ханты-Мансийска на девять часов задержали вылет самолета авиакомпании Utair. По словам одного из пассажиров, причиной переноса рейса стали метеоусловия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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