Метзавод Златоуста требует с акционера предшественника-банкрота 192 миллиона

02 августа 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

От владельца завода-банкрота потребовали 192 млн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Златоустовский метзавод (ЗМЗ, Челябинская область) потребовал с владельца своего обанкротившегося предшественника ЗЭМЗ, предприятия «Стил Трейд Компани», 192,7 миллиона рублей. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «ООО „Златоустовский металлургический завод“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к АО „Стил Трейд Компани“. Требует взыскать задолженность 192,7 млн рублей», — отмечается в определении суда. Долг, как следует из иска, возник по четырем договорам от 31 декабря 2022 года. Один из документов связан с поручительством, остальные — с уступкой прав требований. Третьими лицами выступили муниципальное «ЗЭМЗ-Энерго» и учрежденный ответчиком «Тепло-Инвест». Компания «ЗЭМЗ-Энерго» занимается эксплуатацией котельной метзавода, находящейся у нее в аренде. По данным СБИС, в 2023 году чистый убыток предприятия составил 193 млн рублей. Златоустовский метзавод зарегистрирован в июле 2019 года. Собственником истца является московская компания «Развитие промышленности». Та же компания является учредителем торгового дома «ТД ЗЭМЗ», которым до ноября 2020 года владел ответчик «Стил Трейд Компани». Банкротом «ЗЭМЗ» признали в конце 2019 года. За полтора года до этого, в июне 2019-го, ввели процедуру конкурсного наблюдения. В настоящее время наблюдение продлено до ноября. При подготовке материала URA.RU обратилось к сторонам спора за комментариями, обращения остались без ответа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Златоустовский метзавод (ЗМЗ, Челябинская область) потребовал с владельца своего обанкротившегося предшественника ЗЭМЗ, предприятия «Стил Трейд Компани», 192,7 миллиона рублей. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «ООО „Златоустовский металлургический завод“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к АО „Стил Трейд Компани“. Требует взыскать задолженность 192,7 млн рублей», — отмечается в определении суда. Долг, как следует из иска, возник по четырем договорам от 31 декабря 2022 года. Один из документов связан с поручительством, остальные — с уступкой прав требований. Третьими лицами выступили муниципальное «ЗЭМЗ-Энерго» и учрежденный ответчиком «Тепло-Инвест». Компания «ЗЭМЗ-Энерго» занимается эксплуатацией котельной метзавода, находящейся у нее в аренде. По данным СБИС, в 2023 году чистый убыток предприятия составил 193 млн рублей. Златоустовский метзавод зарегистрирован в июле 2019 года. Собственником истца является московская компания «Развитие промышленности». Та же компания является учредителем торгового дома «ТД ЗЭМЗ», которым до ноября 2020 года владел ответчик «Стил Трейд Компани». Банкротом «ЗЭМЗ» признали в конце 2019 года. За полтора года до этого, в июне 2019-го, ввели процедуру конкурсного наблюдения. В настоящее время наблюдение продлено до ноября. При подготовке материала URA.RU обратилось к сторонам спора за комментариями, обращения остались без ответа.